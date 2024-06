Bleibt Kölns Kapitän doch an Bord?

IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Florian Kainz köntne dem FC erhalten bleiben

Transfersperre, Führungschaos, Abstieg: Es waren heikle Wochen am Geißbockheim. Doch es gibt Hoffnung. Einige Spieler verkündeten in den vergangenen Tagen ihren Verbleib beim 1. FC Köln. Nach Mark Uth, Jan Thielmann, Eric Martel und Timo Hübers könnte nun ein fünfter Spieler folgen.

Dabei handelt es sich nach Informationen des TV-Senders "Sky" um Florian Kainz, der seit dem Abgang von Jonas Hector vor der vergangenen Saison Kapitän der Mannschaft ist. Kainz hat zwar einen Vertrag bis 2025, ist jedoch einer der vielen FC-Profis, die eine Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag stehen haben, die nun ungenützt bleiben könnte.

1. FC Köln: Florian Kainz bald kein Kapitän mehr?

Am Wochenende gab es ein Treffen mit Kölns Geschäftsführer Christian Keller in Salzburg. Dort war Keller eigentlich, um die Verhandlungen mit dem Top-Trainerkandidaten Gerhard Struber voranzutreiben, mit dem sich der FC inzwischen einig sein soll. Das wird ebenfalls von "Sky" berichtet.

Das Ergebnis des Treffens mit Kainz? Der Mittelfeldspieler stehe vor einem Verbleib, die Gespräche befinden sich wohl in den finalen Zügen. Kainz, der mit der österreichischen Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in Deutschland fährt, könnte jedoch seine Kapitänsbinde abgeben. Mit dieser am Arm hatte der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler nicht an seine Leistungen aus vorherigen Saisons anknüpfen können. Nun könnte er Verantwortung und auch Druck abgeben.

Der 31-jährige Kainz ist bereits seit fünf Jahren bei den Geißböcken und damit dienstältester Spieler beim FC. In der vergangenen Saison traf Kainz fünfmal (alle Tore per Elfmeter) und bereitete vier weitere Tore vor.

Zuletzt hatte Timo Hübers Schlagzeilen geschrieben. Der Innenverteidiger teilte mit, dass er dem Absteiger trotz einer Ausstiegsklausel erhalten bleibe.

Er wolle "als einer der erfahreneren Spieler in der kommenden Saison vorangehen, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört"