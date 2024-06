Ablöse für Flirt des FC Bayern im Sturzflug

IMAGO/ Netherlands v Italy

Frenkie de Jong (21) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit Monaten kursieren Gerüchte, der FC Bayern habe ein Auge auf Frenkie de Jong vom FC Barcelona geworfen. Vor allem die prekäre Finanzsituation der Katalanen diente immer wieder, um die Feuer der Gerüchteküche neu zu entfachen. Problematisch: Den ganz großen Reibach soll Barca sich plötzlich gar nicht mehr erhoffen dürfen.

Auf der Suche nach einer Verstärkung für das defensive Mittefeld soll der FC Bayern Frenkie de Jong vom FC Barcelona weiter auf dem Zettel haben. Das bestätigte unlängst das Reporter-Duo Christian Falk und Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Ein Transfer des Niederländers habe zwar nicht oberste Priorität, "wenn er zu haben wäre, würde der FC Bayern aber gerne konkret" mitmischen, führte Altschäffl aus.

Das größte Problem auf dem Weg zu einem Deal schien bislang allerdings die kolportierte Ablöseforderung der Katalanen zu sein.

Um sich finanziell in eine Position zu bringen, in der man selbst auf dem Markt tätig werden kann, soll man de Jong bei den Blaugrana zwischenzeitlich ein Preisschild von 100 Millionen Euro umgehängt haben. Kürzlich war zumindest noch von 70 bis 80 Millionen Euro die Rede. Ein Bericht aus Spanien setzt die fällige Summe nun allerdings empfindlich niedriger an.

Bondscoach mit Seitenhieb gegen den FC Barcelona

"El Nacional" berichtet davon, dass Barcelona derzeit "nicht einmal" auf 40 Millionen Euro hoffen darf. Begründet wird diese Einschätzung mit der Verletzungsanfälligkeit des Niederländers, der aufgrund einer Blessur am rechten Fußgelenk auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verpasst. Das teilte Oranje am Dienstag mit.

Bei der Bekanntgabe ließ es sich Bondscoach Ronald Koeman übrigens nicht nehmen, verbal gegen Barca auszuteilen.

"Er ist in den kommenden drei Wochen nicht einsetzbar. Für uns hat seine Gesundheit Vorrang. Andere haben das nicht getan. Es ist sehr schade. Wir wissen, dass er beim Klub nicht fit war. Barcelona ist das Risiko bei Frenkie eingegangen", so Koeman nach dem 4:0-Sieg der Elftal über Island.

De Jong, der im Mittelfeld des FC Barcelona eigentlich gesetzt ist, musste schon im Verlauf der Saison 2023/24 immer wieder verletzt passen.