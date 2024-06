BVB-Bosse erhöhen offenbar Druck auf Süle

IMAGO/Goal Sports Images

Niklas Süle sorgt beim BVB fpr Kopfzerbrechen

Das Dauerthema Niklas Süle schwelt bei Borussia Dortmund weiter. Die BVB-Bosse sollen nun den Druck auf den 28 Jahre alten Nationalspieler a.D. erhöht haben.

"Sport Bild" berichtet von einer knallharten Ansage, die Süle in einem Gespräch mit dem neuen Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sowie Sportdirektor Sebastian Kehl übermittelt wurde. Der BVB erwarte von seinem Top-Verdiener, dass dieser topfit zur Leistungsdiagnostik in Dortmund am 10. Juli erscheine, heißt es.

Wie immer im Zentrum der Debatte: Süles (Über-)Gewicht. Mehr als 110 Kilogramm soll der frühere Münchner dem Bericht zufolge inzwischen auf die Waage bringen. Bei 100 Kilogramm liegt laut Informationen aus BVB-Kreisen sein Idealgewicht - eine gehörige Diskrepanz, die auch auf Fotos von Süle aus dem Training in den letzten Saisonwochen ablesbar war.

Das Problem: Bereits im vergangenen Dezember gab es ein Treffen zwischen der sportlichen Leitung und Süle, bei dem an seine Professionalität appelliert wurde. Besserung trat aber nicht ein. Im Gegenteil: In der Rückrunde spielte er unter Trainer Edin Terzic nur eine Nebenrolle. Weil Süle aber rund zehn Millionen Euro pro Jahr einstreichen soll, will der BVB ihn (noch?) nicht fallen lassen.

BVB: Zukunft von Niklas Süle "völlig offen"?

Dass sich ein anderer Verein angesichts der Querelen um seine Person sowie seines Top-Gehalts ernsthaft um Süle bemühen könnte, scheint derzeit quasi ausgeschlossen zu sein. Sollte der unwahrscheinliche Fall aber eintreten, wäre der BVB laut übereinstimmenden Medienberichten gesprächsbereit.

Zuletzt schrieben die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" ebenfalls, die BVB-Führung sei "verstimmt" über die vermeintlich wenig professionelle Lebensweise Süles. Von gesundheitlichen Problemen, die seine Gewichtsschwankungen erklären könnten, sei nichts bekannt.

Süles Zukunft beim BVB sei trotz seines bis 2026 datierten Vertrags demnach "völlig offen".