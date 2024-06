1. FC Köln stellt neuen Cheftrainer vor

IMAGO/Christian Hofer - FC Red Bull Salzburg

Gerhard Struber wird neuer Trainer des 1. FC Köln

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga musste Timo Schultz seinen Trainerposten beim 1. FC Köln räumen. Nun hat der Effzeh einen Nachfolger präsentiert.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Gerhard Struber das Amt bei den Geißböcken übernehmen. Der Österreicher trainierte zuletzt RB Salzburg. Aufgrund seines Werdegangs gilt er als eng verflochten mit der RB-Schule.

"Wir sind sehr froh, dass wir Gerhard Struber als neuen Cheftrainer für den 1. FC Köln gewinnen konnten. Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil. Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt", freute sich Kölns Sportchef Christian Keller über die Verpflichtung.

Struber bringe "eine große Überzeugung und den absoluten Willen mit, unsere sportlichen Herausforderungen mit ganz viel Positivität, Energie und harter Arbeit gemeinsam zu meistern", so Keller.

1. FC Köln vor schwieriger Mission

Für den neuen Übungsleiter ist derweil klar, dass am Rhein nur der sofortige Erfolg zählt. "Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Vorfreude und sehr vielen positiven Gedanken an. Ich freue mich richtig darauf, die Mannschaft kennenzulernen, das Trainerteam kennenzulernen, die Fans kennenzulernen. Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen", sagte er.

In Salzburg musste Struber im vergangenen April gehen, obwohl sein Team sechs Spieltage vor Saisonende noch die Tabelle anführte. Vorausgegangen waren drei enttäuschende Ergebnisse in der Meisterrunde sowie das Aus im nationalen Pokal. Am Saisonende verpasste Salzburg erstmals seit 2013 den Titel, Sturm Graz stieß den Serienmeister vom Thron.

In Köln wartet nun eine knifflige Aufgabe auf den 47-Jährigen. Die Transfersperre der FIFA verbietet dem Verein in diesem Sommer, neue Spieler unter Vertrag zu nehmen. Ein Umbau des Kaders nach dem Abstieg ist daher nicht möglich.

Immerhin bekannten sich zuletzt die Leistungsträger Timo Hübers, Eric Martel und Jan Thielmann zum Klub. Ein Auseinanderfallen der Mannschaft konnte so verhindert werden.