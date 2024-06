Voting: Bewerte jetzt die Leistung der DFB-Stars!

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wer überzeugte zum EM-Auftakt gegen Schottland?

Zum Auftakt der Fußball-EM 2024 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft souverän mit 5:1 (3:0) gegen Schottland gewonnen. Welche Spieler überzeugten? Wer enttäuschte? Benote jetzt die Leistung der DFB-Stars!

Die deutsche Nationalmannschaft ist triumphal in die Heim-EM gestartet. Beim ersten Sieg in einem Auftaktspiel einer EM oder WM seit 2016 erzielten Florian Wirtz (10.), Jamal Musiala (19.), Kai Havertz (45.+1, Foulelfmeter), Niclas Füllkrug (68.) und Emre Can (90.+3) die deutschen Treffer, kurz vor Spielende unterlief Antonio Rüdiger ein Eigentor (87.).

Vor dem 3:0 sah Schottlands Ryan Porteous (44.) wegen groben Foulspiels im Strafraum an Ilkay Gündogan die Rote Karte, sodass die Gäste eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten.

Bewerte jetzt die Leistung der deutschen Spieler gegen Schottland anhand von Schulnoten (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend)!

Das ist der deutsche Kader für die Fußball-EM 2024:

TOR

Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

ABWEHR

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Joshua Kimmich (FC Bayern), Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig)

MITTELFELD

Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leroy Sané (FC Bayern), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jamal Musiala (FC Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (FC Bayern), Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart)