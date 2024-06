Offiziell: BVB gibt Terzic-Nachfolger bekannt

IMAGO/Mutsu Kawamori

Nuri Sahin wird beim BVB zum Cheftrainer befördert

Borussia Dortmund hat schnell einen Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Edin Terzic gefunden: Der bisherige Assistenzscoach Nuri Sahin rückt wie erwartet beim BVB in die erste Reihe.

Das bestätigte der Klub am Freitagnachmittag. Nuri Sahin erhält bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2027.

"Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Klubs für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Auf meine Aufgabe beim BVB freue ich mich sehr. Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben", wird der Nachfolger von Edin Terzic in einer Vereinsmeldung zitiert.

Lars Ricken, neuer Geschäftsführer Sport beim BVB, hob hervor: "Wir freuen uns sehr, dass wir in Nuri Sahin einem Vertreter der jüngeren Generation die Verantwortung als Cheftrainer übergeben dürfen. Er hat sich in den vergangenen Jahren engagiert auf eine Trainerlaufbahn vorbereitet, wird seine neue Aufgabe mit viel Hingabe wahrnehmen und unsere Mannschaft weiterentwickeln."

Für Nuri Sahin ist es die erste Station als Cheftrainer in Deutschland. Von 2021 bis 2023 war er Teamchef des türkischen Erstligisten Antalyaspor. Im vergangenen Januar war er gemeinsam mit Sven Bender als Co-Trainer zurück nach Dortmund gekehrt, wo er im Verlauf seiner Profi-Karriere 274 Pflichtspiele absolvierte.

BVB: Abschied tut Edin Terzic "brutal weh"

Einen Tag zuvor hatte der BVB das Ende der Amtszeit von Edin Terzic bekanntgegeben. Der 41-Jährige habe um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten, der Klub habe dieser Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen, hieß es in der Mitteilung.

"Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde. Es war eine riesige Ehre, diesen großartigen Klub zu einem DFB-Pokalsieg und zuletzt in ein Champions-League-Finale führen zu dürfen", sagte Terzic.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte: "Edin Terzic hat während seiner Zeit beim BVB herausragende Arbeit geleistet. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Edin und ich werden immer Freunde bleiben."