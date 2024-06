Abwehr-Star vermeidet Bayern-Bekenntnis

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Dayot Upamecano muss um einen Platz in der Bayern-Abwehr richtig kämpfen - unter anderem gegen Eric Dier

Dayot Upamecano hat mit dem FC Bayern eine enttäuschende Bundesliga-Saison hinter sich. Wie geht's mit dem Franzosen in München weiter? Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft äußert sich Upamecano zu seiner Lage - und vermeidet ein Bekenntnis.

Dayot Upamecanos Aktien verschlechterten sich beim FC Bayern im Verlauf der Saison 2023/24. Anfangs in der Innenverteidigung meist gesetzt, rutschte der 25-Jährige unter dem mittlerweile geschassten Trainer Thomas Tuchel zunehmend ins zweite Glied, saß oft auf der Bank.

Einfacher dürfte es für Upamecano auch in der kommenden Saison unter Trainer Vincent Kompany nicht werden. Nach der Verpflichtung von Stuttgarts Hiroki Ito konkurrieren in der Bayern-Abwehr fünf Verteidiger um die beiden Plätze in der Zentrale. Neben Upamecano und Ito sind dies Stand jetzt Eric Dier, Min-jae Kim und Matthijs de Ligt.

"Es stimmt, dass es am Ende kompliziert war, weil ich nicht viel gespielt habe", sagte Upamecano auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft vor dem Start der Europameisterschaft. Er habe sich allerdings trotz wenig Einsatzzeit nicht hängen lassen, betonte er. "Ich habe immer positiv gedacht und weiter gearbeitet, auch wenn ich seltener gespielt habe."

Er sei jetzt "voll auf die Nationalmannschaft konzentriert", so der Abwehrmann weiter. Ein klares Bekenntnis, auch in der kommenden Bundesliga-Saison für den FC Bayern zu spielen, kam Upamecano nicht über die Lippen. "Was bei Bayern passiert, werden wir nach der EM sehen."

FC Bayern: De Ligt kann wohl gehen

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" soll sich Kompany intern dafür ausgesprochen haben, dass Upamecano (Vertrag bis 2026) in München bleibt. Allerdings könnte der Kampf um einen Platz in der Bayern-Abwehr zunehmen, sollte der Rekordmeister Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen loseisen.

Angeblich steht de Ligt auf der Verkaufsliste der Bayern, könne den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. Unter Tuchel galt Upamecano noch als heißer Kandidat für einen Transfer.