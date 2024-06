Medien: FC Bayern gibt Torwart ab

IMAGO

Verlässt den FC Bayern wohl auf Dauer: Johannes Schenk

Manuel Neuer ist beim FC Bayern gesetzt, der Schlussmann verlängerte in der abgelaufenen Saison bis Sommer 2025. Deshalb ist gerade für jüngere Torhüter kein Platz. Ein Talent geben die Münchner nun offenbar ab.

Der FC Bayern trennt sich nach Angaben von "Sky" von Torwart-Youngster Johannes Schenk. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison bereits an Preußen Münster verliehen, nun soll der Schlussmann fest zum Aufsteiger wechseln.

Beim Zweitligisten der kommenden Spielzeit soll Schenk einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterzeichnen, heißt es beim TV-Sender. Wie hoch die Ablöse ausfällt, die die Münsteraner nach München überweisen müssen, geht es aus dem Bericht nicht hervor.

Beim deutschen Rekordmeister scheint man an das Potenzial des jungen Torwarts trotz des Verkaufs weiter zu glauben. Laut "Sky" konnte sich der FC Bayern in den Verhandlungen eine Rückkaufoption sichern - also einen festen Preis, zu dem Schenk in Zukunft wieder nach München wechseln könnte.

FC Bayern im Tor breit aufgestellt

Der gebürtige Schweinfurter war einst in der C-Jugend vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern gewechselt, wo er es bis in den Kader der zweiten Mannschaft schaffte und 29 Regionalliga-Partien absolvierte. Für die Profis des FC Bayern konnte Schenk indes nie debütieren.

Bei Preußen Münster wurde er in der abgelaufenen Saison neun Mal in der ersten Mannschaft eingesetzt. Dabei stand er auch im Pokalspiel der 1. Runde gegen seinen Stammverein FC Bayern (0:4) auf dem Rasen. Nach dem Aufstieg von Preußen in die 2. Bundesliga winkt Johannes Schenk laut "Sky" nun der Aufstieg zur Nummer eins im Tor.

Beim FC Bayern wird man den Verkauf derweil gut verkraften können. Neben Manuel Neuer stehen dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany noch Sven Ulreich und Daniel Peretz zur Verfügung, Alexander Nübel wurde ein weiteres Jahr an den VfB Stuttgart verliehen. Darüber hinaus hoffen noch die Talente Max Schmitt und Tom Hülsmann in den kommenden Jahren auf den Sprung aus der Jugendabteilung zu den Profis.