BVB in Sorge: "Das reißt ein großes Loch in unseren Kader"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert

Franz Pfanne verließ überraschend die U23 des BVB

Am Freitag verkündete Borussia Dortmund den überraschenden Abgang von U23-Kapitän Franz Pfanne. Der Wechsel des 29-Jährigen zu Drittliga-Rivale Hansa Rostock ist ein schwerer Schlag für den BVB, wie Trainer Jan Zimmermann bekennt.

"Es tut uns natürlich richtig weh, dass uns in Franz Pfanne unser Kapitän, Führungsspieler und letzter verbliebener Innenverteidiger wegbricht. Das reißt ein großes Loch in unseren Kader", sagte Zimmermann den "Ruhr Nachrichten".

Immerhin: Dem vereinsnahen Blatt zufolge ist ein Nachfolger für Pfanne beim BVB bereits im Anflug. Es seien demnach nur noch Details zu klären. In den kommenden Tagen werde demnach die Verpflichtung eines jungen Abwehrspielers verkündet, heißt es.

Pfanne, der erst im April seinen Vertrag beim BVB bis 2026 verlängert hatte, erläuterte gegenüber den "Ruhr Nachrichten" noch einmal detailliert die Beweggründe für seinen Transfer.

"Ich kann verstehen, dass nicht alle begeistert sind, dass ich so kurzfristig wechsle. Der Wechsel fällt mir wirklich auch sehr schwer, weil ich mich in Dortmund vom ersten Tag an bis heute sehr wohl gefühlt habe. Aber diese Chance musste ich einfach ergreifen", so der gebürtige Sachse.

"Ich bin dem BVB sehr dankbar"

Er habe beim BVB verlängert, "weil ich mich sehr wohl gefühlt habe", ergänzte Pfanne. "Dann kam jedoch die Anfrage von Hansa Rostock. Sie sind ein Zweitliga-Absteiger, sehr ambitioniert und ein absoluter Traditionsverein mit vielen Fans. Daher stand für mich fest: Das muss ich machen, das ist für mich eine Chance, vielleicht noch mal irgendwann 2. Bundesliga zu spielen. Ich bin dem BVB sehr dankbar, dass er mir diesen Schritt ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich."

Bei Zweitliga-Absteiger Hansa freuen sie sich schon auf den Neuzugang. "Mit Franz Pfanne bekommen wir einen echten Leader, den wir auf dem Platz für einen erfolgreichen Neustart brauchen", schwärmte Rostocks Sportchef Amir Shapourzadeh. "Er kennt die 3. Liga aus über 100 Spielen und weiß ganz genau, worauf es da ankommt. Franz war in Dortmund als Kapitän der zweiten Mannschaft einer, der immer vorangeht. Auch abseits des Platzes ist er ein vorbildlicher Profi und Familienmensch."