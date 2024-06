Österreich-Torwart Pentz schießt gegen Mbappé

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Frankreich-Star Mbappé hat sich gegen Österreich die Nase gebrochen

Mit 0:1 verlor Österreich sein Auftaktspiel bei der Europameisterschaft gegen Frankreich. Das große Thema nach der Partie war - trotz einer spannenden Begegnung - nur Kylian Mbappè.

Der Superstar der Franzosen verletzte sich bei einem Zusammenprall mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso schwer und sorgte wenige Minuten später für eine der kuriosesten Szenen der bisherigen EM.

Nachdem er sich gegen Kevin Danso die Nase brach, musste Mbappé lange behandelt werden. Frankreich-Trainer Didier Deschamps bereitete die Herausnahme des Stürmers vor, wechseln durfte er jedoch trotz Unterbrechung nicht. Lediglich die Österreicher durften mit Alexander Prass eine neue Kraft ins Spiel bringen.

Mbappé sorgt für unfaire Unterbrechung

In der Folge betrat Mbappé ohne Erlaubnis des Schiedsrichters den Platz, setzte sich nach wenigen Metern einfach auf den Rasen. Das Spiel musste unterbrochen werden, der 25-Jährige sah die Gelbe Karte, verhinderte so allerdings die Überzahl der Österreicher.

Ein Umstand, der nach dem Spiel vor allem ÖFB-Keeper Patrick Pentz auf die Palme brachte. Der Torhüter war einer der ersten, die sich um den zukünftigen Real-Star kümmerte, als dieser auf dem Boden lag: "Ich habe nur gesehen, dass in seinem Gesicht alles voller Blut war. Du weißt ja nicht, ob es ein Cut ist oder Schlimmeres."

"Nachdem ich das Blut gesehen habe, da habe ich mich fair verhalten – nicht so wie er", polterte der 27-Jährige weiter. "Das ist ein Wahnsinn. Solche Situationen will man in solch einem Turnier eigentlich nicht sehen. Er ist ein ganz normaler Stürmer wie andere auch. Nur dass er halt schneller ist."

Für Österreich geht es nach der Pleite gegen die "Équipe Tricolore" im zweiten Gruppenspiel gegen Polen bereits ums Überleben. Die Franzosen treffen in ihrer zweiten EM-Partie auf die Niederlande. Ob Mbappé dann mit auf dem Platz steht, ist noch nicht bekannt.