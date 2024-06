Bericht: DFB-Aufstellung gegen Ungarn schon fix

IMAGO/Revierfoto

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft wieder auf die Offensivpower von Wirtz und Co.

Bevor die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagmittag nach Stuttgart reist, um sich dort auf die am nächsten Tag anstehende EM-Partie gegen Ungarn vorzubereiten, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar schon entschieden, wer am Mittwochabend (18 Uhr) gegen den zweiten Gegner bei der EURO 2024 auflaufen wird.

Mit 5:1 fertigte das DFB-Team in der vergangenen Woche zum Auftakt der Heim-EM Schottland ab. Der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann ging voll auf, die Youngsters Florian Wirtz und Jamal Musiala überzeugten in der Offensive und trafen beide früh, im Mittelfeld zog Toni Kroos die Fäden, 99 Prozent seiner über 100 Pässe kamen an den Mann, und in der Abwehr stand das Duo Antonio Rüdiger und Jonathan Tah sicher gegen die schottische Elf, welcher lediglich ein Ehrentreffer durch ein unglückliches Eigentor Rüdigers gelang.

Auch mit den Jokern lag Nagelsmann goldrichtig: Der eingewechselte Niclas Füllkrug erzielte einen Treffer, der erst spät nachnominierte Emre Can markierte den goldenen Abschluss in der dritten Minute der Nachspielzeit. Kurzum: Die Aufstellung ging voll auf.

Kaum verwunderlich also, dass Nagelsmann nach Informationen von "Bild" auch gegen Ungarn auf die gleiche Startelf setzen will.

Ganz nach dem bekannten Motto "Never change a winning team". Diese Entscheidung habe der Bundestrainer "schon Tage vor dem Spiel" festgelegt, so das Boulevard-Blatt.

DFB-Team unverändert im zweiten EM-Spiel

Die Gründe laut "Bild": Einerseits die starken Darbietungen der DFB-Stars gegen Schottland, andererseits aber auch die bereits im Vorfeld der EM festgelegte Hierarchie. An dieser soll keinesfalls gerüttelt werden.

Experimente soll es keine geben, schon in den Vorbereitungsspielen habe Nagelsmann klar gemacht, dass ihm das Einüben der Abläufe extrem wichtig ist.

Damit sieht die Startelf für das Spiel gegen Ungarn - falls sich kein Spieler mehr verletzt - wohl (erneut) so aus: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz