DFB-Team kann bereits fürs EM-Halbfinale planen

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Zieht Deutschland bei der Fußball-EM wieder ins Halbfinale ein?

Nach dem überzeugenden 5:1-Sieg zum Auftakt der Fußball-EM gegen Schottland hat die deutsche Nationalmannschaft das Ticket fürs Halbfinale quasi schon gebucht. Diesen Schluss lässt zumindest der Blick auf das bisherige Abschneiden des DFB-Teams in der Europameisterschafts-Historie zu.

Seitdem die UEFA 1980 die EM in Italien erstmals mit einer Gruppenphase austrug, startete Deutschland fünfmal mit einem Sieg ins Turnier. In allen fünf Fällen endete die Reise für die DFB-Elf erst frühestens im Halbfinale.

Auftaktsiege in der EM-Gruppenphase gipfelten in zwei Titeln

1980 gelang im Auftaktspiel gegen die damalige CSSR ein 1:0-Sieg, der die Basis bildete für den zweiten EM-Titel nach 1972 durch einen 2:1-Finalerfolg gegen Belgien.

1996 schlugen die DFB-Jungs im ersten Gruppenspiel Tschechien mit 2:0. Beim Wiedersehen mit den Tschechen im Endspiel siegten sie dann mit 2:1, durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff. Dies war der dritte und bislang letzte Titel Deutschlands bei einer Europameisterschaft.

Drei EM-Auftaktsiege ohne Happy End

2008 war das DFB-Team dann zum EM-Auftakt erfolgreich gegen Polen (2:1) und unterlag erst im Finale den Spaniern mit 0:1.

2012 verbuchte die deutsche Nationalmannschaft ihre bisher beste EM-Gruppenphase, deren Ausgangspunkt ein 1:0-Erfolg gegen Portugal war. Zum bisher einzigen Mal gewannen die Deutschen am Ende alle drei Gruppenspiele. Im Halbfinale war dann aber Italien eine Nummer zu groß für die Deutschen (1:2).

2016 gelang der DFB-Elf als amtierender Weltmeister mit dem 2:0 gegen die Ukraine letztmals ein Sieg im ersten Gruppenspiel und zugleich der letzte Halbfinaleinzug bei einer Europameisterschaft. Dort schieden die Deutschen aber gegen die Gastgeber aus Frankreich aus (0:2).

Vor diesem Hintergrund erscheint nun der insgesamt sechste erfolgreiche EM-Start der DFB-Auswahl seit 1980 als gutes Omen für den weiteren Turnierverlauf.

Zumindest die Halbfinale-Teilnahme haben die Schützlinge von Bundestrainer Julian Nagelsmann - nach allem, was uns die Historie lehrt – so gut wie in der Tasche.

Und möglicherweise stellt das DFB-Team bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn eine neue Bestmarke in Sachen Treffsicherheit auf: Um die Rekord-Ausbeute von sechs Gruppenspiel-Toren von 2021 zu übertreffen, fehlen nur noch zwei Buden.