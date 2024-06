Verwirrung um Interesse des FC Bayern an Chiesea

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Steht Federico Chiesa wirklich beim FC Bayern auf dem Zettel?

Bei der Fußball-EM hält auch der FC Bayern naturgemäß Ausschau nach potenziellen Neuzugängen. Ob auch Italiens Superstar Federico Chiesa dazu gehört, darüber gibt es widersprüchliche Meldungen.

Dem "kicker" zufolge ist der 26 Jahre alte Offensivspieler von Juventus Turin kein Thema an der Säbener Straße.

"Sky" hatte zuvor dagegen vermeldet, Chiesa stehe auf der Transfer-Shortlist des deutschen Rekordmeisters. Die Personalie sei beim FC Bayern diskutiert worden, konkret seien die Bemühungen allerdings noch nicht.

Für Chiesa, dessen Vertrag bei der Alten Dame nur noch bis 2025 datiert ist und der von ihm womöglich nicht verlängert wird, stünden demnach 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse im Raum. Der 48-malige italienische Nationalspieler habe viele Anfragen vorliegen, hieß es zudem. Chiesa wolle demnach nach der EM über seine Zukunft entscheiden.

Die Gerüchte um Chiesa und den FC Bayern sind nicht neu. In der vergangenen Jahren wurde der Europameister von 2021 mehrfach mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Zuletzt hatte auch das italienische Portal "calciomercato" über die Gerüchte geschrieben. Chiesas Berater befindet sich demnach in Gesprächen mit den Münchner Verantwortlichen.

Nicht nur Gerüchte um den FC Bayern

Neben dem FC Bayern wurden auch die SSC Neapel und die AS Rom als Interessenten genannt.

Chiesa kann in der Offensive mehrere Positionen bekleiden. Der 26-Jährige kommt bei Juventus vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz, bringt aber auch Stärken im Zentrum und auf dem rechten Flügel mit. In der abgelaufenen Serie-A-Saison nutzte er diese zu neun Toren und zwei Vorlagen in 33 Spielen.

Auch beim EM-Auftakt der Squadra Azzurra überzeugte Chiesa. Beim 2:1-Sieg gegen Albanien war er einer der Aktivposten im italienischen Spiel.

Juve hatte Chiesa 2020 zunächst auf Leihbasis von seinem Ausbildungsverein AC Florenz verpflichtet. 2022 folgte dann der fixe Transfer. Insgesamt wechselten im Zuge damals angeblich mehr als 57 Millionen Euro den Besitzer.