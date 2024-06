Ex-Münchner Cuisance angeblich dicht vor Hertha-Wechsel

IMAGO/Revierfoto

Wechselt Cuisance im Sommer zu Hertha BSC?

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will seinen Kader für die neue Saison schnellstmöglich zusammenstellen, damit der neue Cheftrainer Christian Fiél in der Vorbereitung alle Mann an Bord hat. Einem Bericht aus Frankreich zufolge stehen die Berliner nun dicht vor einem Transfer eines Ex-Bayern-Profis.

Hertha BSC und der FC Venedig stehen nach Angaben der "L'Équipe" kurz vor einer Einigung über einen Wechsel von Mickael Cuisance. Für den Mittelfeldspieler sollen 1,5 Millionen Euro an Ablöse nach Italien fließen, heißt es. Mögliche Bonuszahlungen seien darin schon eingerechnet.

Der 24-Jährige hatte die vergangene Saison bei Zweitligist VfL Osnabrück verbracht, steht aber eigentlich in Venedig noch bis 2025 unter Vertrag. Beim Serie-A-Aufsteiger plant man aber offenbar nicht mehr mit dem Mittelfeldspieler, der seit seinem Wechsel nach Italien im Winter 2022 schon einmal an Genua-Klub Sampdoria verliehen worden war. Für Venedig absolvierte er letztlich nur 26 Pflichtspiele.

FC Bayern zahlte acht Millionen Euro für Cuisance

Beim VfL Osnabrück zählte er in der vergangenen Saison zum erweiterten Stammpersonal. Cuisance absolvierte nach seinem Wechsel Anfang September, als die Zweitliga-Saison bereits in vollem Gange war, 25 Partien. Auch aufgrund dreier Sperren, zweier Gelbrot- und einer Gelbsperre, kamen nicht noch weitere Spiele für den Absteiger hinzu.

Mickael Cuisance galt lange als großes Talent, Borussia Mönchengladbach hatte den Linksfuß einst als 16-Jährigen von AS Nancy verpflichtet. Im Sommer 2019 schlug dann der FC Bayern zu und zahlte immerhin acht Millionen Euro Ablöse für den französischen U-Nationalspieler.

Beim deutschen Rekordmeister konnte sich Cuisance allerdings nicht durchsetzen, es folgte zunächst eine Leihe zurück nach Frankreich zu Olympique Marseille.

Im Winter 2022 beendete der FC Bayern dann die Zusammenarbeit endgültig. Für die Münchner absolvierte Cuisance letztlich nur 13 Pflichtspiele.