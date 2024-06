Mega-Preisschild für BVB-Flirt

IMAGO/Nicola Ianuale

Matías Soulé soll das Interesse des BVB geweckt haben

Dass Jadon Sancho auch 2024/25 das Trikot von Borussia Dortmund trägt, erscheint inzwischen nahezu ausgeschlossen zu sein. Einen möglichen Ersatz hat der BVB angeblich bei Juventus Turin ausgemacht, den Auserwählten sollen die Italiener nun allerdings mit einem enormen Preisschild versehen haben.

Auch wenn der "Sport Bild" zufolge derzeit nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen in der Führungsriege des BVB herrschen soll, soll über einen Umstand Einigkeit bestehen: Eine feste Verpflichtung von Leihspieler Jadon Sancho würde den finanziellen Rahmen sprengen. Etwa 60 Millionen Euro soll Manchester United für den englischen Ex-Nationalspieler demnach aufrufen.

Dass die Borussen auf den offensiven Flügeln Verstärkung benötigen, ist allerdings offensichtlich: In den Fokus soll daher der 21-jährige Argentinier Matías Soulé gerückt sein. Der Rechtsaußen steht noch bis Ende Juni 2026 bei Juventus Turin unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Frosinone Calcio verliehen.

Beim Ligakonkurrenten von Juventus wusste der Junioren-Nationalspieler Argentiniens vollends zu überzeugen: In 39 Pflichtspielen erzielte Soulé elf Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Eine Bilanz, die dem BVB angeblich nicht verborgen geblieben ist.

BVB nur einer von vielen Interessenten

Nachdem zu Beginn des Jahres erstmals Spekulationen um ein Interesse der Schwarzgelben an Soulé kursierten, heizte die "Gazetta dello Sport" die Feuer der Gerüchteküche unlängst erneut an. Eine Ablösesumme nannte die Zeitung allerdings nicht.

Anders Transfer-Experte Fabrizio Romano, der nun mit einer Summe aufwartet, die den BVB wohl vom Markt drängen dürfte. Demnach ist Juventus der Ansicht, dass Soulé etwa 40 Millionen Euro einbringen könne. Ein Betrag, den die Dortmunder eher nicht investieren dürften.

Die nicht gerade geringe Forderung dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Südamerikaner nicht nur im Ruhrgebiet Begehrlichkeiten geweckt haben soll. In den vergangenen Wochen wurde Soulé unter anderem auch bei West Ham United, Aston Villa, RB Leipzig, dem FC Bayern und Bayer Leverkusen gehandelt.