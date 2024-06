Bericht: BVB präsentiert in Kürze neuen Innenverteidiger

IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Franz Pfanne verlässt den BVB II in Richtung Hansa Rostock

Der plötzliche Wechsel von Franz Pfanne von Borussia Dortmund II zum Liga-Konkurrenten Hansa Rostock hat ein großes Loch in den Kader gerissen. Der BVB könnte aber schon bald einen Ersatz präsentieren.

Wie der "kicker" berichtet, will die Reservemannschaft des BVB einen Nachfolger für Pfanne verpflichten. Dieser soll schon in Kürze bekanntgegeben werden. Einen Namen nennt das Fachmagazin allerdings nicht.

Es sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Neuzugang um einen Innenverteidiger handelt, da Pfanne, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, diese Position zuletzt bekleidet hatte.

Als Kapitän wird wohl Michael Eberwein Pfanne beerben. Dem Bericht zufolge ist der 28-Jährige "heißer Anwärter" auf den Posten.

Pfannes überraschender Wechsel zu Hansa Rostock war ein schwerer Schlag für den BVB. Daraus machte Trainer Jan Zimmermann keinen Hehl.

"Es tut uns natürlich richtig weh, dass uns in Franz Pfanne unser Kapitän, Führungsspieler und letzter verbliebener Innenverteidiger wegbricht. Das reißt ein großes Loch in unseren Kader", sagte er den "Ruhr Nachrichten".

Pfanne hatte seinen Vertrag erst im April bis 2026 verlängert. "Ich kann verstehen, dass nicht alle begeistert sind, dass ich so kurzfristig wechsle. Der Wechsel fällt mir wirklich auch sehr schwer, weil ich mich in Dortmund vom ersten Tag an bis heute sehr wohl gefühlt habe. Aber diese Chance musste ich einfach ergreifen", erklärte der Spieler seinen Wechsel.

Nachfolger bereits im Anflug?

Der 29-Jährige ergänzte: "Dann kam jedoch die Anfrage von Hansa Rostock. Sie sind ein Zweitliga-Absteiger, sehr ambitioniert und ein absoluter Traditionsverein mit vielen Fans. Daher stand für mich fest: Das muss ich machen, das ist für mich eine Chance, vielleicht noch mal irgendwann 2. Bundesliga zu spielen. Ich bin dem BVB sehr dankbar, dass er mir diesen Schritt ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich."

Auch den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist ein Pfanne-Nachfolger bereits im Anflug. Es seien nur noch Details zu klären. In den kommenden Tagen werde die Verpflichtung eines jungen Abwehrspielers verkündet, heißt es.