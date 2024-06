Real-Wechsel? Bayern-Verbleib? Das sagt Davies

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Alphonso Davies gehört zu den Leistungsträgern des FC Bayern

Dass Alphonso Davies vom FC Bayern großes Interesse bei Real Madrid geweckt hat, ist längst mehr als ein loses Gerücht. Wechsel im Sommer 2024, ablösefreier Wechsel 2025 oder doch noch eine Verlängerung in München: Inzwischen wurde in den Medien beinahe jedes Szenario rund um Davies' Zukunft diskutiert. Nun hat der Kanadier selbst einen Einblick in seine Planungen gegeben.

Derzeit weilt Alphonso Davies mit der kanadischen Nationalmannschaft bei der Copa América, die vom 20. Juni bis zum 14. Juli in den USA stattfindet. Auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des Turniers wurde der 23-Jährige nun mit der Frage nach seiner Zukunft konfrontiert.

"Mein Hauptfokus liegt im Moment auf meiner Nationalmannschaft – ich möchte meiner Mannschaft helfen, bei diesem Turnier weit zu kommen. Das ist der Punkt, an dem ich im Kopf bin", erklärte Davies und schob nach: "Ich werde darüber nachdenken, wenn das Turnier hinter uns liegt."

Für den FC Bayern sowie Real Madrid bedeutet dies konkret, dass vor Mitte Juli womöglich weiterhin keine Klarheit herrschen wird.

Lässt der FC Bayern Davies sogar ablösefrei ziehen?

Allerdings trifft Kanada, das wie die anderen Ausrichter der WM 2028 (USA und Mexiko) an der Copa América teilnehmen darf, um mehr Spielpraxis zu sammeln, in der Hammer-Gruppe A auf Argentinien, Chile und Peru. Ein Ausscheiden aus dem Turnier nach dem letzten Spiel am 30. Juni wäre somit auch keine Überraschung. Nur die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

Angeblich sind Davies' Optionen allerdings inzwischen eh eingeschränkt: Der "Mundo Deportivo" zufolge soll Bayern von Real nicht weniger als 60 Millionen Euro verlangen, "Sky" will sogar erfahren haben, dass ein Wechsel für die Münchner vom Tisch ist. Entweder verlängert Davies in der bayerischen Landeshauptstadt oder darf 2025 sogar ablösefrei gehen.