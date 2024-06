Duell gegen DFB-Elf? Kane sieht "keinen Grund zur Panik"

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Harry Kane hat keine Angst vor einem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft

Die englische Nationalmannschaft ist durchwachsen in die Fußball-EM 2024 gestartet. Vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstagabend (21:00 Uhr) stehen die Three Lions noch nicht als Gruppensieger fest. Somit könnte das Team von Gareth Southgate im Achtelfinale auf die DFB-Elf treffen. Allzu große Angst hat Harry Kane vom FC Bayern aber nicht.

"Natürlich erwarten die Menschen, dass wir auf Platz eins der Gruppe landen. Wir erwarten das auch, speziell in unserer aktuellen Position. Aber ja, wenn das nicht passiert, gibt es für uns auch keinen Grund zur Panik", stellte der Mannschaftskapitän der Engländer im Teamquartier in Blankenhain am Sonntagabend klar.

Auch der "fantastische Start" der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Turnier würde daran nichts ändern, so der Mittelstürmer des FC Bayern. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz ist das DFB-Team als Tabellenerster der Gruppe A ein möglicher Achtelfinalgegner der Three Lions. Voraussetzung ist, dass England ihre Gruppe auf Platz zwei beenden

Fußball-EM 2024: England will seine Gruppe "definitiv gewinnen"

"Wir wollen definitiv unsere Gruppe gewinnen. Dabei geht es gar nicht darum, einen bestimmten Gegner zu vermeiden", sagte Kane über die Konstellation vor dem letzten Gruppenspieltag. Mit vier Punkten nach den ersten zwei Partien hat die Truppe von Cheftrainer Gareth Southgate alles in der eigenen Hand.

Die bisherigen Auftritte des Titelfavoriten machen allerdings nur wenig Mut. Beim 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Serbien hatten die Three Lions durchaus Glück. Beim 1:1-Unentschieden gegen Dänemark wirkte die Mannschaft über weite Teile des Spiels lust- und ideenlos.

Dennoch reicht den Engländern am am Dienstag (21:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Köln gegen Slowenien ein Sieg, um es im Achtelfinale mit einem der besten Dritten zu tun bekommen. Auch ein Remis könnte dafür unter Umständen schon genug sein.