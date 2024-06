Krätzig als Schnäppchen vom FC Bayern zum VfB Stuttgart?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Frans Krätzig soll vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen werden

Am Freitag sickerte durch, dass der VfB Stuttgart kurz vor einem echten Transfercoup steht: Mit Frans Krätzig soll ein Top-Talent des FC Bayern auf Leihbasis zu den Schwaben wechseln. Für den 21-Jährigen zahlt der Vizemeister offenbar nur eine Mini-Gebühr.

Erst kürzlich eiste der FC Bayern Hiroki Ito vom VfB Stuttgart los. Allem Anschein nach geht Frans Krätzig jetzt den umgekehrten Weg. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der 21-Jährige vom deutschen Rekordmeister an die Schwaben ausgeliehen.

Laut "kicker" wird das Talent, das die vergangenen Rückrunde bereits auf Leihbasis bei Austria Wien verbrachte, für eine Mini-Gebühr in der kommenden Spielzeit für den Champions-League-Teilnehmer auflaufen. Demnach überweist der Vizemeister weniger als eine Millionen Euro für den gebürtigen Nürnberger an die Münchner.

Angaben zu der Kaufoption, die sich der VfB Stuttgart ebenfalls gesichert haben soll, machte das Fachmagazin nicht. Beim Überraschungsteam der Bundesligasaison 2023/34 soll Krätzig offenbar als Backup für DFB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt bereitstehen.

FC Bayern: Frans Krätzig winken CL-Einsätze beim VfB Stuttgart

Ob der FC Bayern für den deutschen U20-Nationalspieler eine Rückkaufoption fordert, ist nicht bekannt. An sich sollen die Entscheidungsträger aber viel von dem hochveranlagten Linksverteidiger halten. Sein Arbeitspapier an der Säbener Straße ist noch bis 2027 gültig. In der Hinserie war Krätzig eine der Entdeckungen beim FC Bayern.

Als sich im Winter dann andeutete, dass seine Einsatzchancen sinken würden, wurde Krätzig nach Österreich zu Austria Wien verliehen. Dort überzeugte der Youngster auf Anhieb, lieferte ein Tor und drei Vorlagen in 17 Liga-Partien.

Beim VfB Stuttgart könnte der Flügelspieler weitere Erfahrung in der Champions League sammeln. Unter Thomas Tuchel durfte Krätzig bereits ein Mal kurz reinschnuppern: Bei Bayerns 0:0 in der Gruppenphase gegen den FC Kopenhagen wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.