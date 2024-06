VfB Stuttgart nimmt Ito-Nachfolger ins Visier

IMAGO/Vitesse Arnhem v Almere City FC

Ramon Hendriks soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Nach dem Wechsel von Hiroki Ito zum FC Bayern und dem bevorstehenden Abschied von Waldemar Anton ist der VfB Stuttgart auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung. Dabei ist offenbar ein niederländisches Abwehr-Talent in den Fokus gerückt.

Wie das Portal "1908.nl" berichtet, ist der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Ramon Hendriks von Feyenoord Rotterdam interessiert. Demnach hat sich der Vizemeister bereits bei dem Eredivisie-Klub nach einem Transfer des 22-Jährigen erkundigt.

Vorher sei der Innenverteidiger schon länger von den Schwaben beobachtet worden.

Dem Bericht zufolge ist zu erwarten, dass der Deal in diesem Sommer über die Bühne gehen wird und sich Hendriks dem VfB anschließt.

Zuletzt wurde Hendriks auch bei Zweitligist 1. FC Nürnberg gehandelt. Wirklich konkret wurden die Gerüchte aber nicht.

Hendriks stammt aus der Jugend von Feyenoord. Um mehr Spielpraxis zu bekommen, war der Spieler zuletzt an den FC Utrecht und anschließend an Vitesse Arnheim verliehen. Sein Vertrag in Rotterdam ist noch 2026 datiert. Über die Höhe der Ablöse ist nichts bekannt.

Als Ito-Ersatz wurde zuletzt auch der 20 Jahre alte Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki gehandelt. Der Grieche ist in der Innenverteidigung zuhause, in der vergangenen Spielzeit kam der Youngster in 15 Erstliga-Partien zum Einsatz. Sein Vertrag ist ebenfalls noch bis 2026 gültig.

VfB Stuttgart droht Ausverkauf

Hiroki Ito hat den VfB Stuttgart in Richtung FC Bayern verlassen. Bis zu 28 Millionen Euro sollen die Schwaben für den Deal kassieren.

Nationalspieler Waldemar Anton steht degagen wohl vor einem Wechsel zum BVB. Dank einer Ausstiegsklausel kann der 27-Jährige den Vizemeister für 22,8 Millionen Euro verlassen.

Beim BVB soll er in die Fußstapfen von Mats Hummels treten, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert worden war.