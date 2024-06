FC Bayern will Rückhol-Aktion wohl endgültig klarmachen

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Armindo Sieb könnte zum FC Bayern zurückkehren

Der FC Bayern hatte Offensivmann Armindo Sieb im Transfersommer 2022 in Richtung SpVgg Greuther Fürth ziehen lassen, wo er sich seit dem hervorragend entwickelte. Jetzt nimmt der Rückkauf-Plan der Münchner konkrete Züge an.

Laut einem "Sky"-Bericht will der FC Bayern eine Rückkauf-Option für den Stürmer ziehen, die er sich vor zwei Jahren hatte zusichern lassen. Dem deutschen Rekordmeister soll es nämlich vertraglich garantiert worden sein, Sieb für 1,5 Millionen Euro Ablöse zurück an die Säbener Straße holen zu können.

Wie es in dem Medienbericht heißt, soll diese Rückkauf-Klausel nun gezogen werden und Sieb einen mehrjährigen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Für die Münchner hatte Sieb bis dato in der U17- und U19-Mannschaft gespielt sowie eineinhalb Jahre lang für die zweite Mannschaft in der 3. Liga beziehungsweise Regionalliga Bayern.

Nach der Rückhol-Aktion soll Sieb dann direkt weiterverliehen werden, damit er in der kommenden Saison seine ersten Erfahrungen in der Fußball-Bundesliga sammelt. Konkret soll es dabei um den 1. FSV Mainz 05 gehen, der sich die Dienste des 21-Jährigen offenbar unbedingt sichern will.

Sieb steuerte 15 Scorerpunkte in der 2. Bundesliga bei

Nach "Sky"-Informationen müssen zwar noch vertragliche Details zwischen allen Beteiligten geklärt werden. Der Spieler selbst soll allerdings bereit sein, bei den Mainzern den nächsten Entwicklungsschritt seiner jungen Profi-Karriere zu machen.

In Fürth reifte er in der Rückrunde zu einem der besten Zweitliga-Angreifer heran. Er brachte es in 17 Rückrunden-Einsätzen auf starke neun Treffer. Insgesamt stand er am Saisonende bei 15 Scorerpunkten für die Kleeblätter und war damit nach Branimir Hrgota der zweitbeste Angreifer der SpVgg.

Dem Vernehmen nach will sich Mainz 05 auch eine Kaufoption für Sieb sichern. Offizieller Vollzug konnte bis dato allerdings noch nicht vermeldet werden.