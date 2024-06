Große Füllkrug-Überraschung gegen Dänemark?

IMAGO/Markus Ulmer

Niclas Füllkrug (r.) wurde bislang dreimal bei der EM eingewechselt

Bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat die heiße Phase der Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale längst begonnen. Am Samstag (21:00 Uhr) geht es gegen Dänemark ums Weiterkommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte zum ersten Mal bei der Heim-Endrunde mit einer Aufstellungs-Überraschung aufwarten.

Es verdichten sich nämlich die Anzeichen, dass die DFB-Elf im vierten Spiel im Turnier mit einer veränderten Offensiv-Formation starten wird.

In der Gruppenphase hatte Deutschland jeweils auf Kai Havertz in der Sturmspitze gesetzt, dahinter bestand das Kreativ-Trio aus Jamal Musiala, Florian Wirtz sowie Kapitän Ilkay Gündogan.

Wie "Bild" vermeldet, könnte es gegen Dänemark nun zu einer prominenten Umbesetzung in der vordersten Reihe kommen. Laut der Zeitung sei es nämlich "eine ernsthafte Option", dass Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund in die Anfangsformation rotiert wird.

Der BVB-Star wirkte bisher zwar in allen drei EM-Spielen mit, wurde allerdings jeweils erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mit seinen starken Kurzeinsätzen samt zweier wichtiger Tore gegen Schottland (5:1) und die Schweiz (1:1) hat sich der 31-Jährige mit Nachdruck für seinen ersten Startelf-Einsatz bei der Heim-EM beworben.

Passenderweise findet das Achtelfinale der Deutschen am Samstagabend auch noch im Stadion des BVB in Dortmund statt, also in Füllkrugs fußballerischem Wohnzimmer. Die Einsatzchancen von Beginn an schmälert das gewiss nicht.

Fußball-EM 2024: Florian Wirtz droht die Ersatzbank

Welcher DFB-Star in der Offensive für Füllkrug aus der Startformation weichen müsste, soll sich ebenfalls schon herauskristallisiert haben. Havertz würde nach "Bild"-Angaben seinen Platz in der Startelf nämlich trotzdem behalten, würde aber eine Position weiter hinten als offensiver Flügelspieler loslegen.

Da Kapitän Ilkay Gündogan sowie Bayern-Star Jamal Musiala zudem als unumstritten unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gelten, würde die Wahl wohl auf Wirtz fallen. Der 21-Jährige könnte nach drei Startelf-Einsätzen im laufenden Turnier nun erstmals auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Am Mittwoch hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler den EM-Durchstarter Füllkrug bereits mit lobenden Worten bedacht: "Die Quote von Fülle ist außergewöhnlich, es ist unglaublich wie er trifft, in den Einsatzzeiten."