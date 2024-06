Das große Quiz zu Schweiz gegen Italien

IMAGO/Michael Taeger

Italien trifft bei der Fußball-EM 2024 auf die Schweiz

Die Schweiz fordert Italien im Achtelfinale der Fußball-EM 2024 heraus. RTL zeigt die Partie am Samstag um 18:00 Uhr im Free-TV. Vorab kannst du dein Wissen im Quiz bei sport.de testen.

Das EM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien verspricht jede Menge Spannung.

Schweiz gegen Italien bei der Fußball-EM 2024: Teste dein Wissen jetzt im Quiz auf sport.de!

Die Eidgenossen überzeugten in der Gruppenphase, hatten die deutsche Nationalmannschaft am 3. Spieltag bis zur Nachspielzeit am Rande einer Niederlage. Doch da Niclas Füllkrug noch für die DFB-Auswahl traf, landete die Schweiz letztlich auf dem zweiten Platz. Italien wartet nun im Achtelfinale.

Der Titelverteidiger hat noch Luft nach oben. Nach einem 2:1 gegen Albanien und der 0:1-Pleite gegen Spanien rettete Italien noch den zweiten Rang in der Gruppe B dank eines Last-Minute-Ausgleichs gegen Kroatien (1:1).

Fußball-EM 2024: Schweiz will den Titelverteidiger schocken

"Wir freuen uns riesig auf das Duell", sagte Schweiz-Trainer Murat Yakin vor dem Aufeinandertreffen am Samstagabend. Die Eidgenossen wollen den Rückenwind aus der Vorrunde mitnehmen und im Achtelfinale für eine Überraschung gegen den amtierenden Europameister sorgen.

Für die Italiener geht es wiederum darum, den Schalter pünktlich zum Beginn der K.o.-Phase umzulegen und doch noch in Topform zu kommen.

Fußball-EM 2024: RTL zeigt Schweiz gegen Italien

Die Begegnung findet am Samstagabend im Berliner Olympiastation statt. Für eine der beiden Nationen wird dann Endstation sein, der Sieger darf dagegen weiterhin vom großen EM-Coup träumen. Im Viertelfinale geht es dann gegen den Sieger aus der Partie zwischen England und der Slowakei.

RTL überträgt das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien im Free-TV. Wer nicht bis zum Anpfiff warten kann, kann sein Wissen zur anstehenden Begegnung vorab im spannenden Quiz testen. Insgesamt zehn knifflige Fragen warten.