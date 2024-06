Letztes Angebot des FC Bayern für Palhinha enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wechselt João Palhinha zum FC Bayern?

Der Poker zwischen dem FC Fulham und dem FC Bayern um João Palhinha könnte endlich in die finale Phase gehen. Zumindest hat der deutsche Rekordmeister seine Schmerzgrenze offenbar festgelegt.

Laut "Sky" hat der FC Bayern die Höhe des letzten Angebots für Palhinha festgelegt. Demnach sind die Münchner bereit für den Deal 45 bis 46 Millionen Euro zu zahlen - mehr nicht.

"Das war's, da kommt nichts mehr. Die Bayern haben nicht vor, da noch einmal etwas draufzulegen", sagte Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Am Donnerstag hatte der "kicker" noch berichtet, dass sich im Palhinha-Poker keine Lösung abzeichnet. Demnach sei bei dem portugiesischen Nationalspieler weiterhin Geduld gefragt.

Ob der deutsche Rekordmeister diese aufbringt, scheint allerdings fraglich. "Bild am Sonntag" schrieb zuletzt, die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollten so schnell wie möglich Gewissheit bei Palhinha, um im Falle eines Scheiterns der Gespräche das Werben um andere Transfer-Kandidaten zu intensivieren.

Eine Offerte des FC Bayern über 45 Millionen Euro soll Fulham zuletzt abgelehnt haben. Dem Vernehmen nach besserten die Münchner daraufhin nach, allerdings nur mit einem um eine Million Euro erhöhten Angebot. Nun soll offenbar nicht mehr nachgelegt werden.

Ob der FC Fulham die Offerte annimmt, ist noch offen.

Diese Palhinha-Alternativen hat der FC Bayern auf dem Zettel

Als Alternativen wurden zuletzt Amadou Onana vom FC Everton, Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain oder Hakan Calhanoglu von der AC Mailand beim FC Bayern gehandelt.

Der türkische Nationalspieler hat sich aber bereits zu den Nerazzurri bekannt.

Onana wurde vom "Liverpool Echo" bei den Münchnern ins Spiel gebracht. Bayerns neuer Trainer Vincent Kompany gilt als großer Fan des ehemaligen HSV-Profis.

Laut dem Journalisten Ben Jacobs steht auch Ugarte auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters.