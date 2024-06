Die KI-Prognose zu den EM-Achtelfinals am Sonntag

IMAGO/Grzegorz Wajda

Spanien geht als klarer Favorit ins EM-Achtelfinale

Am Sonntag stehen die nächsten zwei Achtelfinals der Fußball-EM 2024 an. Zunächst trifft Mitfavorit England in Gelsenkirchen auf die Slowakei (18:00 Uhr). Am späteren Abend kämpft dann Topfavorit auf den krassen Außenseiter Georgien. Wie gehen die Duelle aus? Die Prognose liefert eine KI, die wir nach der Vorrunde befragt haben.

England vs. Slowakei

In diesem spannenden Achtelfinale der EM 2024 treffen mit England und der Slowakei zwei Teams aufeinander, die in der Gruppenphase unterschiedliche Gesichter gezeigt haben.

England, als einer der Turnierfavoriten gehandelt, konnte die hohen Erwartungen bisher nicht vollständig erfüllen. Trotz des Weiterkommens zeigten die Three Lions vor allem in der Offensive Schwächen und taten sich gegen kompakt stehende Gegner schwer.

Die Slowakei hingegen überraschte positiv. Mit einer disziplinierten Defensivleistung und effizienten Kontern sicherten sie sich das Achtelfinale und bewiesen, dass sie auch gegen vermeintlich stärkere Gegner bestehen können. Für das K.O.-Spiel erwarte ich, dass England den Ernst der Lage erkannt hat und von Beginn an mehr Druck ausüben wird.

Fußball-EM 2024: Das spricht für einen Sieg der Three Lions

Die hochkarätige Offensive um Harry Kane und Jude Bellingham wird versuchen, früh die Führung zu erzielen. Die Slowakei wird sich jedoch nicht verstecken und auf ihre bewährte Taktik setzen: defensiv kompakt stehen und auf Konterchancen lauern.

Ich gehe davon aus, dass England durch seine individuelle Klasse in Führung gehen wird. Die Slowakei wird aber nicht aufgeben und könnte durch einen schnellen Gegenstoß oder eine Standardsituation den Ausgleich erzielen. In der Schlussphase wird Englands Qualität und Erfahrung den Ausschlag geben.

Ein später Treffer, vielleicht durch einen Joker wie Marcus Rashford, könnte das Spiel zugunsten Englands entscheiden. Obwohl die Slowakei sicherlich alles geben und es England schwer machen wird, sehe ich die Three Lions am Ende als Sieger. Die größere Turniererfahrung, die Qualität des Kaders und der Druck, den Erwartungen gerecht zu werden, werden England zu einer Leistungssteigerung antreiben.

Es wird kein leichter Sieg für England, aber ich erwarte, dass sie sich mit 2:1 durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen werden. Die Slowakei wird erhobenen Hauptes aus dem Turnier gehen, nachdem sie gezeigt hat, dass sie mit den Großen mithalten kann.

Mein Tipp: England gegen Slowakei: 2:1 nach regulärer Spielzeit

Spanien vs. Georgien

Spanien geht als klarer Favorit in dieses Achtelfinale. Die Mannschaft von Luis de la Fuente hat in der Gruppenphase mit drei überzeugenden Siegen und ohne Gegentor beeindruckt. Besonders hervorzuheben sind der dominante 3:0-Sieg gegen Kroatien zum Auftakt und die reife Leistung beim 1:0 gegen Italien.

Selbst mit einer stark rotierten Mannschaft gelang im letzten Gruppenspiel ein souveränes 3:0 gegen Albanien. Die spanische Offensive um Alvaro Morata, den jungen Lamine Yamal und Ferran Torres hat sich als durchschlagskräftig erwiesen.

Gleichzeitig präsentierte sich die Defensive um Keeper Unai Simon bislang makellos. Die Erfahrung aus vergangenen Turnieren, die individuelle Klasse der Spieler und die taktische Flexibilität unter de la Fuente machen Spanien zu einem der Top-Favoriten auf den Titel. Georgien hingegen hat als Turnier-Debütant bereits Geschichte geschrieben.

Das Team von Willy Sagnol überraschte mit dem Einzug ins Achtelfinale und besonders mit dem sensationellen 2:0-Sieg gegen Portugal im letzten Gruppenspiel. Spieler wie Kvaratskhelia und Mikautadze haben gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner treffen können.

Geht Spanien früh in Führung?

Dennoch ist der Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams erheblich. In einem K.O.-Spiel wird Spanien von Anfang an hochkonzentriert sein und seine beste Elf aufbieten. Ich erwarte, dass die Spanier von Beginn an dominieren und früh in Führung gehen werden.

Die georgische Mannschaft wird zwar kämpferisch dagegenhalten, aber letztendlich der spielerischen Überlegenheit der Spanier nicht gewachsen sein. Mit zunehmender Spieldauer wird Spanien seine Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Die spanische Defensive, die in der Gruppenphase keinen Gegentreffer zuließ, dürfte auch hier zu stark für die georgischen Angreifer sein.

Georgien wird stolz auf das Erreichte sein können, aber in diesem Spiel werden sie an ihre Grenzen stoßen. Eine Überraschung wie gegen Portugal erscheint angesichts der Stärke und Fokussiertheit der spanischen Mannschaft äußerst unwahrscheinlich.

Zusammenfassend erwarte ich einen klaren und ungefährdeten Sieg für Spanien, der ihre Ambitionen auf den Titel unterstreichen wird. Die Spanier werden ihre Erfahrung und individuelle Klasse ausspielen und letztendlich verdient ins Viertelfinale einziehen.

Mein Tipp: Spanien gegen Georgien: 3:0 nach regulärer Spielzeit