Bericht: Konkurrenz will Bayern-Transfer verhindern

IMAGO/Sebastian Frej

Michael Olise wird wohl zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern soll kurz vor einer Verpflichtung von Michael Olise stehen. Der Deal für den Flügelspieler von Crystal Palace ist allerdings noch nicht fix. Laut einem Medienbericht wittern die Nebenbuhler deshalb noch einmal ihre Chance.

"Sky" zufolge haben kürzlich "mehrere Vereine" versucht, dazwischenzugrätschen und Olise doch noch für sich zu gewinnen. Der TV-Sender nennt namentlich Manchester United aus der Premier League.

Der FC Bayern muss sich jedoch wohl keine großen Sorgen machen. Olise soll weiterhin einen Wechsel an die Säbener Straße anstreben.

Medizincheck beim FC Bayern steht wohl bevor

Die Münchner müssen mit Crystal Palace nur noch "kleinere Details" klären, wie aus dem "Sky"-Bericht hervorgeht. Für den FC Bayern wird offenbar eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro fällig, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Olise soll beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis 2029 erhalten. Der Medizincheck ist angeblich für diese Woche geplant.

Bereits in den vergangenen Tagen waren übereinstimmende Meldungen aufgekommen, wonach der FC Bayern kurz vor einem Transfer des 22-Jährigen steht. Olise konnte in der abgelaufenen Saison Eigenwerbung betreiben. So erzielte der Franzose in der Premier League zehn Tore in 19 Spielen. Zwei Oberschenkelverletzungen verhinderten mehr Einsätze.

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern?

Olise ist auf dem rechten Flügel beheimatet. In München könnte dafür ein anderer offensiver Außenbahnspieler weichen. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach Kingsley Coman den Tabellendritten der letzten Bundesliga-Saison nach fast zehn Jahren verlassen könnte.

Laut "Sky" wünscht sich Star-Coach José Mourinho den französischen EM-Fahrer bei seinem neuen Arbeitgeber Fenerbahce.

Der türkische Topklub soll sich sogar bereits nach der Möglichkeit eines Deals erkundigt haben, der FC Bayern zudem nicht abgeneigt sein, den Offensivspieler im Sommer ziehen zu lassen.