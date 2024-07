Heikle Anton-Rückker nach Stuttgart

IMAGO

Waldemar Anton kam bisher auf einen EM-Kurzeinsatz

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitagabend (18 Uhr) in Stuttgart auf EM-Favorit Spanien. Besonders für einen Spieler wird dies eine interessante Rückkehr an die bisherige Wirkungsstätte.

EM-Viertelfinale, als VfB-Spieler im eigenen Wohnzimmer. Eigentlich ein Traumszenario für das Stuttgarter Quartett im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Spielzeit in der vergangenen Partie gegen Dänemark erhielt indes nur Waldemar Anton, der Ende der Partie eingewechselt wurde und damit sein Debüt beim Turnier feierte.

Der Abwehrchef des VfB feierte mit den Schwaben in der EM-Arena eine märchenhafte Saison. Trotzdem zieht seine Rückkehr mit der Nationalelf nun besonderen Fokus auf sich.

Denn der 27-Jährige steht vor dem Absprung zum Bundesligarivalen Borussia Dortmund. Das berichten Transferexperten aus nah und fern übereinstimmend. Der Defensivspieler sei sich mit dem Klub einig, nur die Unterschrift fehle. Der 1,89 Meter große Verteidiger wird wohl an der Seite von Serhou Guirassy ins Ruhrgebiet wechseln. Auch der Top-Stürmer soll sich für den BVB entschieden haben.

Bei sehr vielen Anhängern des Klubs kam vor allem die Anton-Entscheidung überhaupt nicht gut an. Der Nationalspieler hatte sich eine Fallhöhe geschaffen, indem er in einem Interview Treue zu dem Klub bekundet hatte, den er als Kapitän in die Champions League führte. Anfang des Jahres hatte er seinen Vertrag verlängert. Nun kam es anders, die Fans toben. Schlager-Star DJ Robin ("Layla") dichtete Anton sogar ein eigenes Antipathie-Lied.

Die große Frage ist, wie die Fans in Stuttgart auf den abwandernden VfB-Star reagieren werden. Schon beim Public Viewing zum Achtelfinale gegen Dänemark auf dem Schlossplatz kassierte Anton ein Pfeifkonzert und Gesänge. Ob und was genau ihn in der Stadt und Stadion erwartet, ist unklar. Denn in der Arena sind vermutlich mehr auswärtige denn lokale Fans zugegen.

Ein Startelf-Einsatz scheint ohnehin ausgeschlossen, da Innenverteidiger Jonathan Tah nach seiner Sperre wieder zurückkehrt. Und vielleicht setzt Nagelsmann bei den Einwechslungen dann auch auf anderen Lokalhelden wie Chris Führich, Deniz Undav oder Maxi Mittelstädt.