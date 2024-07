BVB-Coach klärt über Zukunft von Paris Brunner auf

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner trainiert derzeit in der U19-Mannschaft des BVB

Paris Brunner gilt als große Sturm-Hoffnung bei Borussia Dortmund, durfte in der abgelaufenen Spielzeit auch schon mehrfach bei den BVB-Profis reinschnuppern. Über den kurz- und mittelfristigen Plan mit dem U17-Weltmeister informierte nun sein derzeitiger Trainer bei den Schwarz-Gelben.

Derzeit ist Brunner noch in der U19-Mannschaft des BVB dabei, die in dieser Woche die Vorbereitung auf die neue A-Jugend-Spielzeit in der Bundesliga West aufnahm.

Wie U19-Coach Mike Tullberg in den "Ruhr Nachrichten" ausführte, wird das allerdings kein Dauerzustand für die nächsten Wochen bleiben.

"Paris fängt bei uns an und wird dann wahrscheinlich bei den Profis mittrainieren, sobald sie anfangen", so der Trainer der Dortmunder A-Jugend, die im Mai dieses Jahres das Endspiel um die deutsche Meisterschaft trotz eines Brunner-Tores mit 1:3 gegen 1899 Hoffenheim verloren hatte.

Der neue Cheftrainer Nuri Sahin startet mit dem Bundesliga-Kader der Schwarz-Gelben am 10. Juli in die Vorbereitung. In den ersten Wochen sollen dabei gleich mehrere junge Talente die Trainingsgruppe auffüllen, da zahlreiche Spieler noch bei der Fußball-EM beziehungsweise im anschließenden Urlaub verweilen werden.

Langfristige Brunner-Zukunft beim BVB noch immer offen

Neben Paris Brunner sind auch noch Cole Campbell und Almugera Kabar fest für den Profi-Kader vorgesehen, wie Mike Tullberg bestätigte: "Wir haben Spieler, die in der Lage sein werden, den ganz großen Sprung zu machen. Da bin ich mir sicher. Cole und Almu werden in der Vorbereitung die Möglichkeit bekommen, sich oben zu zeigen."

Top-Torjäger Paris Brunner, der in der abgelaufenen A-Jugend-Saison insgesamt 21 Tore in 25 Bundesliga-Spielen erzielte, steht derweil noch immer vor einer ungewissen BVB-Zukunft.

Seit seinem 18. Geburtstag im Februar führten die Dortmunder mit der Spielerseite bereits Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung über das Jahr 2025 hinaus. Bis dato verliefen die Verhandlungen noch ohne Erfolg.

Somit ist theoretisch noch denkbar, dass Brunner den BVB bei einem entsprechenden Angebot auch noch in diesem Sommer verlassen könnte.