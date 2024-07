BVB verkündet Überraschungstransfer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Ole Pohlmann (r.) verlässt wie erwartet den BVB

Dass Mittelfeldspieler Ole Pohlmann seine Zelte bei Borussia Dortmund in diesem Sommer abbrechen würde, war klar. Wohin es den 23-Jährigen nach seinem BVB-Abgang zieht, überrascht aber durchaus.

Wie der Champions-League-Finalist am Dienstag verkündete, läuft Pohlmann künftig für den portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC auf.

Sein Vertrag beim BVB lief noch bis zum 30. Juni 2025, in Portugal erhält er einen Dreijahresvertrag, absolvierte bereits den Medizincheck und nahm erstmals am Training unter Chefcoach Luís Freire teil.

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Pohlmanns Marktwert wird auf rund 1,5 Millionen Euro taxiert.

Der gebürtige Mindener spielte bei den BVB-Profis allerdings nur nur eine Nebenrolle: Zwei Bundesligaeinsätze mit insgesamt 54 Spielminuten stehen für die Saison 2023/2024 in seiner Statistik.

In der Dortmunder U23 in der 3. Liga aber zählte Pohlmann zu den absoluten Leistungsträgern. 29 Partien mit 13 Treffern und zehn Vorlagen untermauern diesen Status. Dennoch deutete sich seit Längerem ein Tapetenwechsel in diesem Sommer an.

BVB-Konkurrenz ebenfalls in der Verlosung

Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen sowie Zweitligist Hannover 96 sollen Pohlmann auf dem Zettel gehabt haben. Auch Vereine aus Österreich, der Schweiz sowie den Niederlanden waren Medienberichten zufolge in der Verlosung.

Den Zuschlag erhielt nun aber Rio Ave, Tabellenelfter der abgelaufenen Spielzeit in Portugals höchster Spielklasse. "Wir werden uns gut um ihn kümmern", kommentierte der Klub bei X (vormals Twitter) auf Deutsch den Beitrag, mit dem der BVB Pohlmanns Wechsel bekanntgab.

Pohlmann war im Nachwuchs des VfL Wolfsburg sowie in Hannover ausgebildet worden. 2021 fand er ablösefrei den Weg zum BVB. Seine Gesamtbilanz für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben: 96 Pflichtseinsätze mit 18 Treffern und 20 Vorlagen.