Enthüllt! So viel Gehalt zahlt der BVB wirklich an Süle

Niklas Süle steht beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag

Im Laufe der letzten Bundesliga-Saison wuchsen die Zweifel daran, ob Niklas Süle im Trikot von Borussia Dortmund noch einmal zu seiner Bestform finden wird. Aus der BVB-Startelf war er ebenso geflogen wie aus dem EM-Kader der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Neben Formschwankungen hat es der Verteidiger offenbar erneut mit Übergewicht zu tun. Der Vorwurf der Unprofessionalität geistert einmal mehr umher.

Wie die "Sport Bild" berichtete, wäre Borussia Dortmund einem Verkauf des 28-Jährigen mittlerweile nicht mehr abgeneigt, Süle würden "keine Steine in den Weg" gelegt werden.

Grund dafür ist vor allem, dass der Abwehrspieler, der vor zwei Jahren vom FC Bayern zu den Schwarz-Gelben wechselte, Top-Verdiener beim BVB ist. Aufgrund der verminderten Spielzeiten wird das Gehalt Süles intern mittlerweile als ziemliches Problem angesehen, heißt es weiter.

Laut "Sport Bild"-Infos soll das Jahressalär dabei sogar noch höher sein, als bis zuletzt angenommen. So verdient Süle seit seinem Wechsel zur Dortmunder Borussia angeblich rund 14 Millionen Euro pro Jahr - kein anderer BVB-Akteur bekommt mehr.

Süle und Haller haben noch einen BVB-Vertrag bis 2026

Gemessen an diesem exorbitanten Gehalt sind die Verantwortlichen mit den sportlichen Leistungen und der Professionalität des 1,95-m-Hünen schlichtweg nicht zufrieden. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison spielte Süle unter Cheftrainer Edin Terzic beispielsweise lediglich 14 Mal von Beginn an, in der Champions League kam er nur viermal in der Startelf zum Einsatz.

Ähnlich soll die Situation übrigens auch bei Sebastien Haller sein. Auch der Stürmer gehört beim BVB zu den Großverdienern, kassiert pro Jahr rund zehn Millionen Euro. Haller spielte in 2023/2024 noch einmal deutlich weniger als Süle, erzielte in der Bundesliga kein einziges Saisontor.

Auch im Falle des Ivorers sollen die Vereinsbosse einem Verkauf in diesem Sommer offen gegenüber stehen. Süle und Haller stehen beide noch bis 2026 bei Borussia Dortmund unter Vertrag.