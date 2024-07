VfB Stuttgart mit "großem Interesse" an Højlund

IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathiesen

Emil Højlund: Daumen hoch für den VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart blickt bei der Suche nach Verstärkungen für die Zukunft offenbar nach Dänemark.

Laut "kicker" beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Emil Højlund. Der 19-Jährige läuft aktuell im Nachwuchs des FC Kopenhagen auf.

Højlund wartet noch auf den Durchbruch bei den Profis, durfte bislang dreimal für die erste Mannschaft auflaufen. Der Vertrag des Dänen läuft am Jahresende aus. Dem Fachmagazin zufolge würde der Angreifer gerne "in eine größere Liga" wechseln.

Der VfB Stuttgart hat den jüngeren Bruder von ManUnited-Star Rasmus Højlund wohl als Perspektivspieler auf dem Radar. "Bold.dk" schreibt von einem "großen Interesse" des deutschen Vize-Meisters.

Spannender Transfer-Sommer beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart setzt auf dem Transfermarkt verstärkt auf die Verpflichtung junger, entwicklungsfähiger Spieler. So wurden in diesem Sommer unter anderem schon Nick Woltemade (zuvor bei Werder Bremen), Justin Diehl (zuvor beim 1. FC Köln) oder Frans Krätzig (per Leihe vom FC Bayern) verpflichtet.

Der VfB Stuttgart steht nach der überraschenden Qualifikation für die Champions League vor einem schwierigen Transfer-Sommer, da gleich mehrere Leistungsträger der Vorsaison gehen könnten.

Innenverteidiger Hiroki Ito ist bereits zum FC Bayern gewechselt. Waldemar Anton und Serhou Guirassy zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu Borussia Dortmund.

Ob Deniz Undav von Brighton & Hove Albion fest verpflichtet werden kann, steht noch in den Sternen. Seagulls-Coach Fabian Hürzeler hat im Werben um den deutschen Nationalspieler noch nicht aufgegeben.

Ermedin Demirovic vom FC Augsburg gilt derweil als mögliche Verstärkung für die Offensive. Takuma Asano ist nach seinem Vertragsende beim VfL Bochum ebenfalls eine Option im Ländle, berichtet der "kicker". Der japanische Nationalspieler ist auf den Flügelpositionen beheimatet.