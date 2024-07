Enthüllt: FC Bayern erzielt Transfer-Durchbruch

IMAGO/Turkiye v Portugal

Joao Palhinha wechselt wohl zeitnah zum FC Bayern

Beim FC Bayern deutet sich ein spektakulärer Sommer-Transfer an. Joao Palhinha soll mit einem Jahr Verspätung vor einem Wechsel an die Säbener Straße stehen. Bezüglich der zu zahlenden Ablösesumme gibt es unterschiedliche Berichte.

Laut "Sky" ist der Palhinha-Deal des FC Bayern inzwischen fast fix. Lediglich "kleine Details" müssten zwischen dem deutschen Rekordmeister und FC Fulham noch geklärt werden. Demzufolge unterschreibt Palhinha einen Vertrag bis 2028. Der Medizincheck ist nach der laufenden Europameisterschaft geplant.

Die Ablösesumme soll sich auf 46 Millionen Euro plus Bonuszahlungen belaufen. "BBC"-Reporter Nizaar Kinsella berichtet dagegen von einem Fixbetrag von 51 Millionen Euro und möglichen Boni von weiteren 5 Millionen Euro.

FC Bayern erzielt "Durchbruch" bei Palhinha

Transfer-Reporter Fabrizio Romano schreibt von einem "Durchbruch", den die Münchner in den Gesprächen mit dem FC Fulham erzielt haben sollen. Demnach könnten in den kommenden Tagen bereits die nötigen Dokumente unterzeichnet werden.

Der FC Bayern arbeitet bereits fast seit einem Jahr an einer Verpflichtung von Palhinha. Im letzten Sommer weilte der 28-Jährige sogar bereits schon in München, doch ein Transfer zerschlug sich am damaligen Deadline Day.

Palhinha will wohl unbedingt zum FC Bayern

Palhinha verlängerte wenig später seinen Vertrag beim FC Fulham bis 2028. Das langfristige Arbeitspapier scheint allerdings kein Hindernis darzustellen. Der defensive Mittelfeldmann soll beim Premier-League-Klub deutlich gemacht haben, dass er zum FC Bayern wechseln will.

Palhinha hatte sich unlängst im Rahmen der Fußball-EM in Deutschland kryptisch zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. "Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte", sagte er auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien (3:0 n.E.).