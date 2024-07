Hier läuft Niederlande vs. Türkei live im TV und Stream

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Arda Güler (l.) will mit der Türkei auch gegen die Niederlande bestehen

Die wundersame Reise der türkischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland geht weiter. Eher als Außenseiter gehandelt, zog die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella überraschend ins Viertelfinale ein und steht dort am Samstagabend (6. Juli 2024 ab 21:00 Uhr) der Elftal aus Holland gegenüber. Wo wird die Partie Niederlande gegen Türkei am Samstag live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Spätestens nach dem 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen Österreich ist klar: Der Türkei ist in diesem Jahr bei der EM in Deutschland alles zuzutrauen. Aber auch die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman kam zuletzt immer besser in Fahrt, überzeugte im Achtelfinale mit einem glatten 3:0-Erfolg gegen Rumänien.

Hier läuft Niederlande gegen Türkei im Free-TV und Stream

Das Viertelfinal-Duell zwischen den Holländern und der Türkei wird am Samstagabend live und frei empfangbar bei RTL gezeigt. Die Berichterstattung aus dem Olympiastadion in Berlin beginnt um 20:15 Uhr.

Online gibt es die Partie im kostenpflichtigen Streaming-Angebot von RTL+* zu sehen.

Florian König wird durch das Programm führen, ihm steht Lothar Matthäus als Experte zur Seite. Kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss.

Außerdem wird das Spiel Niederlande gegen Türkei beim kostenpflichtigen Fernseh-Angebot und der Streaming-Plattform von MagentaTV* übertragen. Hier beginnen die Vorberichte um 20:30 Uhr.

Bei MagentaTV* meldet sich Johannes B. Kerner mit der Vorberichterstattung. Michael Ballack und Tabea Kemme sind als Experten-Duo im Einsatz.

sport.de bietet zu der Partie wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker an.

Alle Spiele live bei MagentaTV*: Alle 51 EM-Begegnungen gibt es live bei MagentaTV* zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen insgesamt 34 Partien der EURO 2024. RTL zeigt zwölf Spiele der Europameisterschaft im Free-TV sowie auf seiner kostenpflichtigen Online-Plattform RTL+*.