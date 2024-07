FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Youngster

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern bestätigt einen Transfer

Der FC Bayern treibt seine Zukunftsplanung voran. Die Münchner haben wie erwartet ein italienisches Talent für ihre Nachwuchsabteilung unter Vertrag genommen.

Guido Della Rovere wechselt von US Cremonese zum FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister machte den Transfer am Mittwochmittag offiziell.

Der 17-Jährige erhält beim Bundesligist "einen langfristigen Vertrag", nähere Details nannte der Verein hierzu nicht. Der Offensivspieler ist für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern eingeplant, wie der Klub in seinem offiziellen Statement mitteilte.

FC Bayern glaubt an "weiteres Entwicklungspotential"

"Wir haben Guido über einen längeren Zeitraum beobachtet. Wir sehen ihn in seiner Altersklasse als großes Talent auf seiner Position, deswegen sind wir froh, dass wir ihn trotz vieler Interessenten für einen gemeinsamem Weg mit uns überzeugen konnten", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung & Campus, zitiert.

"Wir glauben an sein weiteres Entwicklungspotential und freuen uns, dass er bald für unsere Amateure im Bayern-Trikot auflaufen wird", sagte der Funktionär weiter.

Wechsel zum FC Bayern der nächste Karriereschritt

Transfer-Reporter Fabrizio Romano hatte vor wenigen Tagen bereits über die sich abzeichnende Verpflichtung berichtet. Schon im April wurde Della Rovere mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der offensive Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente überhaupt im italienischen Fußball und trainiert schon regelmäßig mit dem Zweitliga-Team der US Cremonese. Seit Januar stand er neun Mal im Spieltags-Kader. Am letzten Spieltag feierte Della Rovere dann sein Debüt in der Serie B. Beim 3:0 gegen AS Cittadella wurde der Linksfuß nach 65 Minuten eingewechselt.

Der Youngster wagt mit seinem Wechsel zum FC Bayern nun den nächsten Schritt. Wie der Verein mitteilte, wird Della Rovere im Internat am Campus wohnen.