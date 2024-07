BVB-Kehrtwende auf Verteidiger-Position?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ramy Bensebaini (r.) bekommt eine neue Chance beim BVB

Umdenken links hinten? Einem Bericht zufolge setzt Borussia Dortmund weiter auf Ramy Bensabaini als Linksverteidiger und nimmt von einer teuren Neuverpflichtung vorerst Abstand.

Borussia Dortmund steht in diesem Sommer vor einem größeren Umbruch. Ikonen wie Mats Hummels und Marco Reus sind weg, auch die Angreifer Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko sowie Niklas Süle oder Salih Özcan könnten noch gehen. Dafür sollen unter anderem etablierte Kräfte wie Serhou Guirassy und Waldemar Anton kommen

Ursprünglich wollte der BVB zum Start in die neue Saison auch einen neuen Linksverteidiger holen.

Maatsen weg - Bensebaini bleibt

Das Problem: Aston Villa schnappte allerdings Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen weg. Kandidat Ferdi Kadioglu ist offenbar keine Option mehr, weil zu teuer.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die Schwarz-Gelben daher nun doch auf der Linksverteidigerposition auf Ramy Bensebaini setzen und wohl vorerst keinen neuen Mann für diese Position verpflichten. "Zumindest nicht in der 30-Mio-Kategorie", schreibt das Blatt weiter.

Das Vertrauen gehöre vorerst dem Ex-Gladbacher, der in der Vorsaison ablösefrei nach Dortmund gewechselt war. In der Hinrunde hatte Bensabaini aber eher enttäuscht. Zur Rückrunde holten die Westfalen dann Maatsen per Leihe. Bensebaini rückte auf die Bank und galt in den vergangenen Monaten bereits als ein möglicher Streichkandidat. Nun bekommt er eine neue Chance.

Zweite Chance für Linksverteidiger

Die BVB-Bosse und Neu-Trainer Nuri Sahin hoffen demnach, dass er wieder in Top-Form kommt. Aktuell arbeitet der 29-Jährige in seinem Urlaub für den Re-Start in Dortmund.

Im März hatte er sich bei der algerischen Nationalmannschaft eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen.

Als Backup steht aktuell nur Tom Rothe bereit. Der Youngster war in der vergangenen Saison an Holstein Kiel ausgeliehen und war dort ein wichtiger Baustein der Aufstiegsmannschaft.