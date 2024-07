Spanien schlagbar? Möller zieht spannenden BVB-Vergleich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Andreas Möller glaubt an einen deutschen Sieg gegen Spanien

Obwohl sich die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft längst zum Top-Favoriten auf den Titel gemausert hat, sieht Ex-Weltmeister Andreas Möller das DFB-Team am Freitagabend (ab 18:00 Uhr) im EM-Viertelfinale nicht chancenlos.

Der 56-Jährige, der lange Jahre in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den BVB und den FC Schalke 04 gespielt hat, führte in seiner "kicker"-Kolumne aus, warum er der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Einzug ins Halbfinale beim Heim-Turnier allemal zutraut.

Spanien sei aufgrund des bisherigen Turnierverlaufs zwar durchaus das "Maß aller Dinge". Trotzdem betonte Möller: "Ich blicke dem Kracher gegen unsere Nationalelf am Freitag in Stuttgart mit gesundem Optimismus entgegen, halte es mit dem legendären (Rudi, Anm. d. Red.) Assauer: 'Form schlägt Klasse!'"

Die DFB-Auswahl müsse nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 und Europameisters von 1996 vor allem über die viel zitierten deutschen Tugenden kommen, die Möller wie folgt definierte: "Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und viel Teamspirit."

Der ehemalige Mittelfeldspieler sieht dann auch das notwendige Matchglück auf Seiten der Deutschen, so wie es ihnen auch bei den zwei strittigen Abseits- und Elfmetersituation im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) schon treu war: "Ich bin überzeugt davon, dass dieses Motto 'das Glück hat nur der Tüchtige' uns bei kniffligen Situationen und bei strittigen Entscheidungen unter diesen Voraussetzungen beisteht."

Möller erinnert sich an legendäre BVB-Erfolge

Für sein angeführtes Zitat "Form schlägt Klasse" hatte Möller aus seiner eigenen höchst erfolgreichen Zeit bei Borussia Dortmund (1988 bis 1990 und 1994 bis 2000) noch zwei treffen Beispiele parat.

"1989 gewannen wir mit Borussia Dortmund das Pokalfinale gegen den klaren Favoriten Werder Bremen mit 4:1. Werder war ein Jahr zuvor Meister geworden und auch in der Saison 1988/89 in der Bundesliga als Dritter vier Plätze vor dem BVB eingelaufen", erinnerte sich Möller an den damals ersten BVB-Titelgewinn seit 23 Jahren.

Und auch beim größten Erfolg der BVB-Vereinshistorie griff der Ausspruch "Form schlägt Klasse", wie Möller berichtete: "Im Finale der Champions League im Mai 1997 besiegten wir Juventus Turin dank einer perfekten Mannschaftsleistung mit 3:1. Durchaus mit einem Heimvorteil für Borussia Dortmund, fand das Endspiel doch in München statt. [...] Man sieht also: Der Glaube kann Berge versetzen …"