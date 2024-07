VfB-Flirt wechselt nach Saudi-Arabien

IMAGO/Moritz Mueller

Arthur Theate erreichte mit Belgien das EM-Achtelfinale

Die Zukunft des belgischen Nationalspielers Arthur Theate ist offenbar geklärt. Der Innenverteidiger, der auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden war, wechselt nach Saudi-Arabien.

Wüste statt Schwabenland: Arthur Theate wechselt offenbar nach Saudi-Arabien. Das berichtet der Transfer-Journalist Fabrizio Romano. Der 24-Jährige soll beim neunmaligen saudischen Meister Al-Ittihad einen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Die Ablösesumme soll bei 18 Millionen Euro liegen.

Belgischen Nationalspieler zieht es nach Saudi-Arabien

Er soll der Wunschspieler von Al-Ittihad-Coach Stefano Pioli sein. Bei dem Team aus Dschidda trifft er unter anderem auf bekannte Namen wie Fabinho, N'Golo Kanté und Karim Benzema.

Theate spielte zuletzt bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 34 Partien und war Stammkraft in der Verteidigung.

Theate nahm mit der belgischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Deutschland teil, schied im Achtelfinale aus. Bei den Roten Teufeln stand er in zwei Gruppenspielen und im Achtelfinale gegen Frankreich in der Startelf. Trainer Domenico Tedesco setzte Theate als Linksverteidiger ein. Der Belgier kann sowohl auf der linken Seite als auch im Abwehrzentrum spielen.

Kein Wechsel nach Stuttgart

Zuletzt war sein Name auch mit dem VfB Stuttgart in Zusammenhang gebracht worden. Die Schwaben suchen nach den Abgängen von Hiroki Ito (FC Bayern) und Waldemar Anton (voraussichtlich Borussia Dortmund) noch nach neuen Verteidigern. Theate entspricht mit seinem Profil als variabler Linksfuß dem von Ito.

Als Defensiv-Zugänge lockte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bereits Jeff Chabot (1. FC Köln) und Ramon Hendriks (Feyenoord Rotterdam) nach Stuttgart. Ein Theate-Deal hat sich nun zerschlagen.