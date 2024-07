Hängepartie um Olise-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/John Walton

Michael Olise wechselt wohl zum FC Bayern

Der Wechsel des französischen Flügelstürmers Michael Olise zum FC Bayern ist weiterhin nicht in trockenen Tüchern. Auf der Zielgerade der Finalisierung ist offenbar eine neue Hürde aufgetaucht.

Darüber berichtet der gewöhnlich gut informierte Transfer-Insider Fabrizio Romano. Demnach sei der FC Bayern darüber informiert worden, dass die Aktivierung von Olises Ausstiegsklausel bei Noch-Arbeitgeber Crystal Palace mit einer Weiterverkaufsklausel für den Premier-League-Klub verknüpft ist.

"Dies war der entscheidende Punkt, den es zu klären galt", schrieb Romano am Freitagmorgen in seinem "Daily Briefing". Bis einschließlich Donnerstag sei in der Personalie "nichts unterschrieben" gewesen.

Dass die Verzögerung dazu führt, dass der Transfer noch platzt, scheint aber höchst unwahrscheinlich zu sein.

Bei Romano und anderen Medien war zuletzt von einer Einigung auf breiter Front zu lesen. Olise soll beim FC Bayern einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Inklusive möglicher Bonuszahlungen muss der deutsche Rekordmeister wohl knapp 60 Millionen Euro an Crystal Palace überweisen.

Der Wechsel nach München reizt den 22-Jährigen dem Vernehmen nach, weil er dort Champions-League-Fußball spielen kann. Zudem soll Olise heiß auf die Arbeit mit dem neuen Münchner Chefcoach Vincent Kompany sein, der zuvor in Englands höchster Spielklasse den FC Burnley betreute.

FC Bayern: Darf Michael Olise zu Olympia?

Wie viel Olise künftig beim FC Bayern verdienen wird, ist nicht klar. "Bild" berichtete vor einigen Tagen von einem Jahresgehalt in Höhe von rund 13 Millionen Euro.

Offen ist zudem noch, ob der FC Bayern Olise die Freigabe für die Teilnahme am olympischen Fußball-Turnier erteilt. Im Kader von Frankreichs Auswahlcoach Thierry Henry steht der Youngster. Eine Abstellungspflicht gibt es jedoch nicht.

Sollten die Franzosen bei Olympia bis ins Finale vorstoßen, würde Olise erst unmittelbar vor Saisonbeginn an der Säbener Straße aufschlagen.