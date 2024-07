Nach schwacher EM: Sané meldet sich zu Wort

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern enttäuschend, bei der EM auch: Leroy Sané

In einer ansonsten überzeugenden deutschen Nationalmannschaft fiel Leroy Sané bei der Heim-EM deutlich ab. Nun hat der Star des FC Bayern in den sozialen Medien sein persönliches Turnierfazit gezogen.

Sané bedankte sich zunächst bei den deutschen Fans für die Unterstützung bei der Europameisterschaft. "Was ihr für eine Stimmung gemacht und welche Energie ihr uns geliefert habt, ist nicht zu beschreiben", schrieb der 28-Jährige bei X (vormals Twitter).

Der Flügelspieler ergänzte: "Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum leider nicht erfüllen konnten, bin ich stolz darauf, wie wir als Team und auch als Land vereint ein Ziel verfolgt haben. Danke für eure Unterstützung!"

Deutschland war nach einem unglücklichen 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden. "So nahe dran zu sein und trotzdem zu scheitern tut unglaublich weh", gestand Sané.

Am Freitagabend hatte der Offensivmann in der Startelf gestanden, war zur Pause allerdings ausgewechselt worden. Beim Achtelfinalerfolg gegen Dänemark (2:0) lief er ebenfalls von Beginn an auf.

In den drei Vorrundenpartien wurde Sané lediglich eingewechselt. Der Bayern-Star war nicht fit ins Turnier gegangen und konnte dem DFB-Team nie die erhofften Impulse geben. Entsprechend schwach fällt seine EM-Note aus.

Für Klub und Spieler bleibt zu hoffen, dass die neuerliche Schambeinthematik nicht auch in der Vorbereitung auf die kommende Saison eine Rolle spielt.

FC Bayern startet am 15. Juli - mit Sané?

Offizieller Trainingsstart beim FC Bayern ist der 15. Juli. Dann werden aber viele Profis, die bei Europameisterschaft und Copa America dabei waren, noch fehlen. Vom 22. bis 25. Juli steigt das Trainingslager am Tegernsee mit dem ersten Test beim FC Rottach-Egern.

Am 28. Juli gastieren die Münchner beim 1. FC Düren. Zwischen dem 31. Juli und dem 5. August folgt eine Südkorea-Tour mit einem Testspiel in Seoul gegen Tottenham Hotspur. Noch einmal auf die Spurs, diesmal aber in London, trifft die Mannschaft des neuen Trainers Vincent Kompany am 10. August.

Das erste Pflichtspiel steht am 16. August (20:45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm auf dem Programm.