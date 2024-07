Hier läuft Niederlande gegen England live im Free-TV

IMAGO

Harry Kane will mit seinen Engländern ins EM-Endspiel

Im EM-Stadion in Dortmund steht am Mittwochabend (10. Juli 2024, ab 21:00 Uhr) das zweite der beiden Halbfinals bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft an. Die Niederlande bekommt es dabei mit England zu tun, die endlich den Traum vom ersten EM-Triumph ihrer Geschichte wahr machen wollen. Wo wird die Partie Niederlande gegen England am Mittwoch live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Sowohl die Holländer als auch die Three Lions mussten in ihren Viertelfinal-Spielen mächtig ums Weiterkommen bangen. Das Oranje-Team von Bondscoach Ronald Koeman lag gegen die Türkei lange Zeit im Hintertreffen, drehte einen 0:1-Rückstand aber noch in einen 2:1-Erfolg um.

England machte es hingegen noch spannender und schaltete die Schweiz erst mit 5:3 im Elfmeterschießen aus. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Jetzt treffen der Europameister von 1988 und der Weltmeister von 1966 im direkten Duell aufeinander, um den zweiten Endspiel-Teilnehmer zu ermitteln.

Hier läuft Niederlande gegen England im Free-TV und Stream

Alle Spiele live bei MagentaTV*: Alle 51 EM-Begegnungen gibt es live bei MagentaTV* zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen insgesamt 34 Partien der EURO 2024. RTL zeigte zudem bis zu den Halbfinals zwölf Spiele der Europameisterschaft im Free-TV sowie auf seiner kostenpflichtigen Online-Plattform RTL+*.

Das Viertelfinal-Duell zwischen Niederlande gegen England wird am Mittwochabend live und frei empfangbar in der ARD gezeigt. Die Berichterstattung aus dem EM-Stadion in Dortmund beginnt um 20:15 Uhr.

Alexander Bommes wird durch das Programm führen. Ihm steht Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte zur Seite. Kommentieren werden Christina Graf und Thomas Broich.

Online gibt es die Partie ebenfalls kostenlos im Streaming-Angebot von sportschau.de zu sehen.