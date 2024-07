Stuttgart in "schleppenden" Verhandlungen über Demirovic

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Der VfB Stuttgart und FC Augsburg verhandeln über die Ablöse für Ermedin Demirovic

Der Abgang von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum BVB gilt als nahezu sicher. Mit Ermedin Demirovic vom FC Augsburg haben die Schwaben bereits einen Ersatz an der Angel. Jedoch verlaufen die Verhandlungen der Bundesligisten über die Ablöse nicht so zielführend wie erhofft.

Da Serhou Guirassy vor einem Wechsel zum BVB und auch der Verbleib von Deniz Undav noch in den Sternen steht, befindet sich der VfB Stuttgart auf Stürmersuche. Als Wunschkandidat des Champions-League-Teilnehmers gilt Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Das Interesse deutete VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth am Donnerstag an.

"Mit über 20 Scorern hat er eine stabile Saison gespielt und weiß, wie die Liga funktioniert. Er gehört zu den sehr guten Spielern in der Bundesliga. Ob er für uns interessant ist, hängt von der finanziellen Situation ab. Die prüfen wir im Moment", zitierte die "Bild" den 45-Jährigen.

VfB Stuttgart: FC Augsburg will 25 Millionen Euro für Demirovic

Zum Problem könnte nun allerdings die Einigung über eine Ablöse werden. Laut "kicker" fordern die Fuggerstädter mindestens 25 Millionen Euro für den Nationalspieler aus Bosnien Herzegowina. Der VfB hingegen soll bei den Bayern bislang nur mit einem Gebot von unter 20 Millionen Euro vorstellig geworden sein.

Der Fachmagazin bezeichnet die Verhandlungen über einen Wechsel des Angreifers daher als "schleppend". Ob der Vizemeister sein Angebot noch nachbessern wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Beim FC Augsburg steht Demirovic eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag.

Einen Nachfolger für den gebürtigen Hamburger hat der Klub bereits verpflichtet. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der wuchtige Mittelstürmer Steve Mounié bis 2027 in Augsburg unterschrieben. Der 29-Jährige ist aktueller Nationalspieler Benins und nach Ablauf seines Vertrags bei Überraschungsteam Stade Brest ablösefrei.