Gräfe nach Halbfinal-Nominierung für Zwayer auf 180

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Felix Zwayer leitete bei der EM schon den Achtelfinal-Einzug der Holländer gegen Rumänien

Dass Deutschlands Schiedsrichter Felix Zwayer das EM-Halbfinale zwischen Holland und England am Mittwoch in Dortmund pfeifen darf, hat im Internet Belustigungs-Posts ausgelöst - etwa, dass der in der Bundesliga nicht immer sattelfeste Zwayer "unsere Rache" für den englischen Schiri Anthony Taylor sei, der der DFB-Elf gegen Spanien einen Elfmeter verwehrte. Einer aber ist nicht belustigt, sondern (wie immer) stinksauer: Manuel Gräfe.

Der früherer Bundesliga-Schiedsrichter und heutige TV-Experte für die Leistung der Unparteiischen ließ seinem Unverständnis über Zwayers Halbfinal-Nominierung auf X freien Lauf. Diese stehe "exemplarisch für aktuell elende Strukturen" bei DFB und UEFA und sei "verantwortungslos allen gegenüber", wetterte er.

Dass Zwayer das Spiel zwischen den Niederländern und England pfeifen darf, bezeichnete Gräfe als "Machtdemonstration nach außen und innen (wir entscheiden) - unabhängig von Leistung/Vergangenheit. Wahnsinn."

Schon die EM-Nominierung Zwayers hatte Gräfe bemängelt und dabei vor allem DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich kritisiert. Fröhlich fördere nach persönlichen und regionalen Gesichtspunkten, so Gräfe. Andere Schiedsrichter aus Deutschland hätten einen Einsatz bei ihrer Heim-EM "mehr verdient", Zwayer sei "bestenfalls Durchschnitt".

Der 50-Jährige wird nicht müde, an Zwayers Rolle im Skandal um den damaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer Anfang der 2000er Jahre zu erinnern. Der Ex-Referee stört sich daran, dass Zwayer trotz seiner Beteiligung an Spielmanipulationen eine derartige Karriere hingelegt hat, hinlegen durfte.

FC Bayern, BVB, Bellingham, Zwayer - da war doch was

Sechs Monate wurde Zwayer seinerzeit gesperrt, weil er geschwiegen hatte, somit weitere Manipulationen möglich machte. Die Sperre saß er ab. Danach ging es für ihn steil nach oben, wenn schon Zweifel und Vorwürfe immer mitschwangen, sobald Zwayer den nächsten Schritt machte.

Das Spiel Holland gegen England hat für Zwayer eine gewisse Brisanz. Aufseiten der Engländer spielt Superstar Jude Bellingham, der den Schiri im Dezember 2021 wegen dessen umstrittener Leitung im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (2:3) scharf kritisiert hatte.

"Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland", tobte der damalige BVB-Profi und unterstellte Zwayer indirekt Bestechlichkeit.

Zwayer wies diese Vorwürfe entschieden zurück, legte nach dem Spiel aber auch aufgrund massiver Anfeindungen eine mehrwöchige Pause ein.