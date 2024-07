Bleibt Frimpong doch bei Bayer Leverkusen?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Jeremie Frimpong holte mit Bayer 04 den Meistertitel und Pokal

Jeremie Frimpong war einer der wichtigsten Leistungsträger in der märchenhaften Saison von Bayer Leverkusen. Nun läuft der Niederländer mit Oranje auf der EM-Bühne auf. Interesse von Top-Klubs ist hinterlegt. Aber: Seine Ausstiegsklausel in Leverkusen läuft offenbar schon bald ab.

Mit seinen starken Leistungen im Dress von Bayer Leverkusen hat sich Jeremie Frimpong in der vergangenen Saison ins Schaufenster gestellt. Einige Teams sollen Interesse haben, unter anderem Hansi Flicks FC Barcelona. Diese Klubs müssen sich nun offenbar beeilen.

Denn wie die "Bild" berichtet, läuft die Ausstiegsklausel des Flügelflitzers in der Woche nach dem Finale der Euro ab. Heißt: Anschließend kann Leverkusen die Ablöse frei verhandeln und Frimpong würde wohl teurer werden. Gibt es nun also die Kehrtwende im Transfer-Poker um den Doublesieger?

Bayer Leverkusen: Zukunft von Jeremie Frimpong weiter offen

In den vergangenen Wochen galt der 23-Jährige als heißer Kandidat für einen Wechsel - trotz des zurückliegenden Erfolges mit der Mannschaft.

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielen werde, antwortete Frimpong im Mai noch ausweichend.

"Ich bin so glücklich hier. Ich fokussiere mich auf das Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert", sagte er damals im Interview mit RTL/ntv und sport.de vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen AS Rom. Der Vertrag des Niederländers in Leverkusen läuft noch bis 2028.

Ex-Klub hat Weiterverkaufsklausel

Im Falle eines Verkaufs würde aber nicht nur Leverkusen kassieren. Wie schottische Medien übereinstimmend berichten, hat sich Frimpongs Ex-Team Celtic beim Transfer Anfang 2021 zu Bayer Leverkusen eine Weiterverkaufsklausel zusichern lassen, die bei 30 Prozent liegen soll.

Bei der EM in Deutschland kam er bislang in drei Spielen zum Einsatz. Am Mittwochabend trifft er im Halbfinale mit Oranje in Dortmund auf England.