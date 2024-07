Zug fährt nicht: Elftal muss nach Dortmund fliegen

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Am Morgen trainierte die Elftal noch in Wolfsburg

Flugzeug statt Bahn: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft trifft deutlich später im Halbfinal-Spielort Dortmund ein als erwartet.

Aufgrund einer Streckensperrung konnte die Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman nicht wie geplant mit dem Zug aus Wolfsburg ins Ruhrgebiet fahren. Die am Dienstag für 19.45 Uhr geplante Pressekonferenz mit Koeman und Verteidiger Nathan Ake findet nach UEFA-Angaben nicht statt.

Laut dem TV-Sender "NOS" reist das Team nun am Abend mit einem Flugzeug an. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielt die Elftal gegen England um den Einzug ins EM-Finale. Die Three Lions sind bereits in Dortmund eingetroffen.