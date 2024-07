Personal-Beben beim FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Wagner

Hört Jan-Christian Dreesen 2025 beim FC Bayern auf?

Dem FC Bayern könnte ein erneuter Wechsel an der Vorstandsspitze bevorstehen. Die Zukunft von CEO Jan-Christian Dreesen ist offenbar ungewiss.

Der Vertrag des Vorstandschefs beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Laut "Sport Bild" hat der 56-Jährige noch nicht entschieden, ob er darüber hinaus an der Säbener Straße bleiben wird.

Außerdem sei unklar, ob Dreesen nach wie vor die volle Rückendeckung im Aufsichtsrat genießt. Sein Stellvertreter, Finanzvorstand Michael Diederich, habe sich dagegen ein gutes Standing in München erarbeitet, heißt es.

Der FC Bayern wolle der "Abteilung Attacke" in Zukunft mehr Beachtung schenken. Heißt: In verschiedenen Gremien wie der DFL wollen die Münchner wieder mehr Einfluss haben. Eine Person soll an der Spitze stehen, die den Klub verteidigt und sich wenn nötig zur Wehr setzt. Ob Dreesen dafür der richtige Mann ist, wird sich zeigen.

Spätestens bei der Aufsichtsratssitzung im November soll Klarheit über die Zukunft von Dreesen herrschen.

Seit 2013 gehört Dreesen zum Vorstand des FC Bayern. Ab Februar 2014 fungierte er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

2023 stieg Dreesen als Nachfolger von Oliver Kahn zum Vorstandsboss auf. Dabei hatte er unmittelbar davor noch seinen Abschied angekündigt. "Sicherlich war meine Lebensplanung eine andere", räumte der 56-Jährige damals auf seiner Vorstellungspressekonferenz ein.

Dreesen beerbt Kahn beim FC Bayern

Nach der abrupten Trennung von Kahn kurz vor dem Saisonfinale bot die Bayern-Führung um Aufsichtsratschef Herbert Hainer aber Dreesen das Amt an. Diese Chance habe er sich nicht entgehen lassen können, betonte Dreesen.

Vor ihrer Entlassung galten Dreesens Vorgänger Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic als Hauptverantwortliche für die vielen negativen Entwicklungen auf und neben dem Platz. Beide mussten unmittelbar nach dem Last-Minute-Gewinn der Meisterschaft ihre Sachen packen.