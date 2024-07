Bericht: Eintracht hat nächsten Sommer-Transfer klargemacht

IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathiesen

Oscar Höjlund wird wohl zu Eintracht Frankfurt wechseln

Nach den Einkäufen von Can Uzun (für elf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg) und Kristian Lisztes (für 4,5 Millionen Euro von Ferencvaros Budapest) sowie die festen Verpflichtung von Hugo Ekitike (für 16,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain) hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt seinen nächsten Neuzugang eingetütet. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Mittwochabend vermeldete, soll sich der Europa-League-Teilnehmer mit dem dänischen Hauptstadklub FC Kopenhagen auf einen Transfer von Oscar Höjlund geeinigt haben.

Das 19-jährige Mittelfeld-Talent wechselt demnach für eine Ablösesumme von einer bis 1,5 Millionen Euro zu den Hessen, die in den vergangenen Tagen bereits immer intensiver mit dem jüngeren Bruder von ManUnited-Stürmer Rasmus Höjlund in Verbindung gebracht wurden.

Laut dem Medienbericht wird der dänische Youngster einen langfristigen Fünfjahresvertrag bis 2029 bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Ein Leihgeschäft soll nicht angestrebt werden, vielmehr soll Oscar Höjlund direkt in den Profi-Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller stoßen und mit dem Bundesliga-Team der SGE die weitere Saisonvorbereitung aufnehmen.

Eintracht Frankfurt bekommt CL-erfahrenen Youngster

Der zentrale Mittelfeldmann hatte in der abgelaufenen Saison seinen Durchbruch beim FC Kopenhagen geschafft und wettbewerbsübergreifend 22 Pflichtspiele für den Klub bestritten. Unter anderem lief er in sechs Partien der abgelaufenen Champions-League-Saison auf, war auch beim 0:0 im November 2023 beim FC Bayern mit einem Kurzeinsatz dabei.

Gerade auf den Mittelfeld-Positionen hatten die Eintracht-Bosse zuletzt noch großen Handlungsbedarf gesehen. Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag hatten unter anderem mit Sebsastian Rode (Karriereende) und Donny van de Beek (Leihende) mehrere Alternativen den Klub verlassen.