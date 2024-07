FC Bayern vor warmem Geldregen dank Zirkzee

IMAGO/Markus Ulmer

Joshua Zirkzee stand früher beim FC Bayern unter Vertrag

Der FC Bayern kann sich möglicherweise in naher Zukunft über einen warmen Geldregen freuen, den der frühere Angreifer Joshua Zirkzee den Münchner beschert. Denn der seit Sommer 2022 beim FC Bologna unter Vertrag befindliche Stürmer steht wohl unmittelbar vor einem millionenschweren Wechsel zu Manchester United, an dem auch der deutsche Rekordmeister finanziell teilhaben wird.

Der frühere Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde während seiner Zeit beim FC Bayern für viele Verpflichtungen und Transfer-Entscheidungen kritisiert, beim Verkauf von Joshua Zirkzee an den FC Bologna scheint der im Sommer 2023 geschasste Funktionär aber alles richtig gemacht zu haben.

Denn weil er vermutete, dass sich der frühere Bayern-Stürmer in Italien gut entwickeln würde, ließ Salihamidzic dem FC Bayern dem Vernehmen nach nicht nur eine Rückkaufoption zusichern, sondern auch eine lukrative Verkaufsbeteiligung für den Fall, dass der Niederländer Bologna in Richtung eines Spitzenklubs verlässt.

Und genau dieser Punkt scheint nun gekommen zu sein. Denn wie "Sky" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, steht Zirkzee unmittelbar vor einem Transfer zu Manchester United. Bologna und die Verantwortlichen der Red Devils sollen eine prinzipielle Übereinkunft gefunden haben. Romano twitterte bereits das bekannte "Here we go".

Doch wie viel Geld spült Zirkzee denn nun den Münchnern in die Kassen? Laut "Bild" hat Salihamidzic damals eine Verkaufsbeteiligung von sage und schreibe 50 Prozent ausgehandelt.

Zirkzee unterschreibt langfristig bei Manchester United

Da Manchester United laut Romano etwas mehr als die Ausstiegsklausel des Stürmers zahlt, die bei 40 Millionen Euro liegt, um das Zahlungsmodell über drei Jahre aufzuteilen, dürften gut 20 Millionen Euro am Ende beim FC Bayern landen.

Zirkzee soll derweil bei den Engländern einen Vertrag bis 2029 unterschreiben mit einer Option auf ein weiteres Jahr beim englischen Rekordmeister.

In Kürze soll der obligatorische Medizincheck erfolgen, danach kommt es zur Unterschrift. Alle Seiten sollen sich einig sein.