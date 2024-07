Haare ab bei EM-Sieg? Cucurella-Berater spricht Machtwort

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Hat am Sonntag die Chance auf den EM-Titel: Marc Cucurella

Die wallend-lockige Haarpracht auf dem Kopf von Marc Cucurella bleibt - auch wenn Spanien Europameister wird.

Das versicherte nun auch noch mal sein Berater in der Sendung "El Larguero" des spanischen Radiosenders "Cadena ser". Sie abzuschneiden sei "nicht verhandelbar", sagte Aleix Piqué, "aber sie könnten rot werden".

Genau das hatte sein Klient selbst auch schon angekündigt, sollte die Furia Roja am Sonntag (21:00 Uhr) in Berlin das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen England gewinnen.

Dass er sich die Haare aber nicht abschneiden lassen will, liegt an seiner Frau: "Ihr gefallen meine Haare so."

Abhängen wird im Duell mit England, wo Cucurella beim FC Chelsea unter Vertrag steht, auch viel von dem bisher so starken linken Verteidiger der Spanier. Ob er auch in der deutschen Hauptstadt wie zuletzt im Halbfinale gegen Frankreich wieder ausgepfiffen wird, ist abzuwarten.

Er hatte im Viertelfinale gegen die letztlich ausgeschiedene DFB-Elf den Ball an die Hand bekommen.

Cucurella sei aber brutal dankbar für die Unterstützung der spanischen Fans. Das gebe ihm Energie, versicherte Piqué.