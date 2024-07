Portugal-Star angeblich im Visier von RB Leipzig

IMAGO/Peter Lous

Portugals Francisco Conceicao (l.) bei der EM 2024

RB Leipzig schaut sich auf dem Transfermarkt dieser Tage noch intensiv nach einem quirligen, tempostarken und torgefährlichen Flügelspieler um. Der Fußball-Bundesligist könnte nun in Person von Francisco Conceicao fündig geworden sein.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Wie es nämlich in Meldungen des TV-Senders "Sky" heißt, soll der Flügelspieler des FC Porto ernsthaftes Interesse der Roten Bullen geweckt haben.

Francisco Conceicao stand zuletzt in vier der fünf EM-Spiele für sein Heimatland Portugal auf dem Feld, spielte dabei unter anderem an der Seite von Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und Bernardo Silva. Zum Helden wurde er bereits im ersten EM-Duell der Portugiesen mit Tschechien, als er in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtor für seine Farben getroffen hatte.

RB Leipzig soll von der dynamischen Spielweise des 1,70-m-Mannes schwer angetan sein und die jüngste Entwicklung des 21-Jährigen genau im Blick haben.

Es soll zwar noch keine direkten Verhandlungen der Klubs über den Außenstürmer gegeben haben, dennoch soll das Interesse der Leipziger an dem Linksfuß mittlerweile gefestigt sein.

Conceicao spielte ein Jahr für Ajax Amsterdam

Francicso Conceicao steht noch langfristig bis 2029 beim portugiesischen Top-Klub FC Porto unter Vertrag, schaffte dort in der abgelaufenen Spielzeit den großen Durchbruch.

Er lief wettbewerbsübergreifend in 43 Pflichtspielen für Porto auf und erzielte dabei acht Tore. Er wurde dabei von seinem Vater Sergio Conceicao gecoacht und lief unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Arsenal auf, in dem Porto unglücklich im Elfmeterschießen bezwungen wurde.

Auslandserfahrung hat der Youngster bis dato bei einem einjährigen Gastspiel in den Niederlanden gesammelt, als er in 2022/2023 von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde. Porto holte Conceicao im letzten Jahr per Rückkaufoption aber wieder zurück.