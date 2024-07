Medien: FC Bayern "sehr offen" für Coman-Verkauf

IMAGO/Ulmer

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern?

Seit Sommer 2015 steht Kingsley Coman bereits in Diensten des FC Bayern. In dieser Zeit gewann der Franzose mit den Münchnern unter anderem acht Meisterschaften sowie das Triple 2020, bei dem er im Finale der Champions League mit dem goldenen Tor zum Helden avancierte. Inzwischen zeichnet sich aber ab, dass der 28-Jährige seine Karriere bald abseits der bayerischen Landeshauptstadt fortsetzen könnte.

Der Vertrag von Kingsley Coman beim FC Bayern endet erst im Sommer 2027, aktuell spricht jedoch angeblich wenig dafür, dass der französische Flügelflitzer seinen Kontrakt erfüllt. Das legen Informationen nahe, die "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) verbreitet hat.

Der deutsche Rekordmeister stehe einem Verkauf von Coman "sehr offen" gegenüber, mit dem 19-jährigen Désiré Doué von Stade Rennes habe man sogar bereits einen Nachfolger im Visier, schreibt Plettenberg.

Einen konkreten Interessenten nennt Plettenberg auch: Der türkische Top-Klub Fenerbahce, bei dem seit Kurzem Starcoach José Mourinho an der Seitenlinie steht, soll in den vergangenen Tagen weitere Vorstöße bei Coman gewagt haben, der französische Nationalspieler von der Idee, an den Bosporus zu wechseln, jedoch nicht wirklich angetan sein.

Vom FC Bayern in die Wüste?

Sollte der FC Bayern Coman allerdings wirklich aktiv auf den Markt stellen, dürften auch deutlich prominentere Vereine schon bald ihr Glück versuchen. Zuletzt wurde Coman unter anderem beim FC Barcelona oder seinem Jugendklub Paris Saint-Germain gehandelt.

Laut "Saudi Sport" wird auch der saudische Klub Al-Ittihad versuchen, Coman mit viel Geld in die Wüste zu locken.

Wohin es Coman letztlich ziehen könnte, steht nach wie vor in den Sternen, dass es zu einem Abschied kommen könnte, befeuert am Dienstag allerdings auch die "Bild". Demnach wird es für Coman beim Kampf um einen Stammplatz "eng", der Offensivstar darf daher angeblich gehen.